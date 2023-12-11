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人口普查數據 南加4縣講華語第三多

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人口普查數據 南加4縣講華語第三多

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州四縣種族多元，在家講英文以外語言的家庭增加 。（取材自洛杉磯縣府臉書）
南加州四縣種族多元，在家講英文以外語言的家庭增加 。（取材自洛杉磯縣府臉書）

橙縣紀事報報導，美國人口普查局（U.S. Census Bureau）本月發布最新人口普查數據。數據證實南加州洛杉磯、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾四縣總人口數正在萎縮。此外，南加州可說是擁有最多國家移民、最多語言、最多元化的地區。

人口普查局每10年對美國人口進行統計，追蹤種族和民族身分。新公布的數據還包含美國社區調查結果，從教育到聯邦保險及如何謀生等。聯邦政府再用這些數字決定如何花費經費。

以下是數據顯示南加州一些有趣的事實：

逃離洛杉磯

從2020年初到2022年7月，洛縣和橙縣人口分別減少3%與1%，儘管河濱縣（2%）和聖伯納汀諾縣（0.5%）有適度的人口增長數，但南加4縣總計人口減少約30萬。在這兩年期間，洛縣非美國出生人口為330萬，較過去減少約22萬，抵銷其他3縣外國出生人口增長數。

祖先

對非美國出生居民來說，南加4縣最多的是來自墨西哥移民，儘管中國、越南、韓國和菲律賓等幾個亞洲國家對當地人口貢獻很大，但許多來自中國和韓國等移民都是在2010年後才搬遷至此。

非西裔的白人中，擁有德國血統人口最多，其次是英格蘭、愛爾蘭和義大利。

語言

洛縣約46%家庭在家使用英文。其他3縣超過半數家庭說英文。整體而言南加4縣約580萬名5歲及以上人在家說西語，占該地區成年人的四分之一以上。但5年前有超過600萬南加州成年人在家說西語。 

中文（普通話和粵語）是洛縣第3大語言，約36萬9000人使用，其次是菲律賓的他加祿語（Tagalog）20萬5000人，亞美尼亞語17萬3000人和韓語16萬5000人。家庭收入中間值8萬2516元。

橙縣73萬8400成年人使用西語，其次是越南語19萬4000人、中文9萬5700人、韓語7萬3200人和他加祿語5萬2300人。該縣波斯語人口成長最快，自2018年以來成長57%。家庭收入中間值10萬6209元。

河濱縣有超過80萬7000人講西語，其次是他加祿語3萬4500人和中文2萬5400人。該縣成長最快的是阿拉伯語2萬1700人，過去5年內成長近3倍。家庭收入中間值8萬6748元。

聖伯納汀諾縣有76萬9000人說西語，其次是中文4萬3500人、他加祿語2萬5600人，說阿拉伯語1萬8000人，過去五年中成長61%。家庭收入中間值7萬9091元。

年齡

全美人口正迅速老化。最新數據顯示今年美國平均年齡為39歲，2018年中位數為38.2歲，2010年為37.2。至2050年全國約四分之一美國人將達退休年齡，即65歲以上。

南加州人口老化速度令人驚訝。人口約1000萬的洛縣，從2018年至今，年齡中位數上升1.5歲至38.2歲，橙縣為39.5歲，河濱縣為36.8歲，聖伯納汀諾縣為34.4歲。

數據並顯示，洛縣有16.4%祖父母負責照顧孫子，五年前此一比例為11.4%。河濱縣和聖伯納汀諾縣則分別有16.7%和14.9%由父母照顧孫子。橙縣19.2%祖父母照顧孫子，較5年前（21.8%）減少。

關於貧窮好消息／壞消息

好消息是，南加州貧困縣正在下降。洛縣（13.9%）、橙縣（9.9%）、河濱（0.7%）和聖伯納汀諾（13.4%）各年齡層貧困率均低於2018年。

但洛縣老年人貧困率，從2018年的7.3%躍升至今年的8.1%。橙縣從5.6%至6.9%、河濱縣從6.7%至7.8%，聖伯納汀諾縣從6.8%至8%。

南加 洛縣 橙縣

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