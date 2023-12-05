爾灣3屍凶宅 195萬元現金成交

該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

日前爾灣 （Irvine）一棟凶宅上市，引起民眾廣泛討論。這棟房屋的前屋主一家三口陳屍家中超過一年才被發現。該屋10月上市求售，掛牌價198萬元。近日，公開紀錄顯示該房已經賣出，由神祕買家現金全款買下。房屋成交不到一周，就轉為出租狀態。

原屋主140萬購入 升值近40%

這棟房子位於爾灣高檔富人區「花果山」（Orchard Hill），這也是頗受華人 青睞的購房地。根據Zillow網站公開買賣紀錄，該獨立屋10月3日掛牌上市，售價198萬元；不到三周，該房就進入Escrow階段，11月22日Zillow網站顯示交易已經完成。房屋最終以195萬元成交，比掛牌價僅低三萬元，砍價幅度約1.5%。房屋相比2017年購入時的約140萬元，升值近40%。

房子內部進行過全新裝修。（取自Zillow網頁）

根據房產買賣公開資料，房子買家無貸款紀錄，為全款現金購買，買家名稱一欄未留任何個人姓名，僅為「58 Riverboat Trust」，顯得十分神祕。南加州資深房地產經紀袁立功分析，應該是某位投資商購買後用於出租。

房子在成交後不到一周，11月28日就開始在各大網站掛牌招租。該房建於2017年，占地2766呎，四房五浴，月租金 為7500元。雖然房子在凶案後進行重新裝修，內部裝飾精美，但袁立功分析，該房與當地同款房屋相比，租金不算低。例如，同在花果山的另一棟正在招租的獨立屋，面積與其差不多大，月租金為6800元。並且該房自10月2日就開始招租，目前仍未租出去。而花果山附近地區，在過去34天出租的類似戶型獨立屋中，月租中間價為6800元，平均月租金為7050元。這棟房屋每月7500元的月租金要價，顯得有些過高。

這棟房屋在2022年發生了一起震驚社區的命案。根據當時的報導，爾灣警方2022年4月6日進入房屋，發現三具高度腐爛的屍體，現場還有一把手槍。爾灣警方表示，死者為一家三口，在屋內已經死亡約一年。三人為法裔，警方排除他殺，將案件定性為謀殺-自殺案。

掛牌價198萬元 低市場近百萬

該房屋在上市時，內部已經進行全面裝修。有地產經紀分析，當時掛牌價198萬元，與市場價相比，偏低近百萬元。不過因發生過可怕的命案，很多華人表示，房子再便宜也不會購買。對於凶宅，中美文化有所差異，特別是有信仰的外籍買家，很多都不會介意。

袁立功表示，根據法律，無論是房屋買賣，還是租賃，對於房子近三年內發生過的死亡事件，賣家必須提前告知買家。這種死亡事件無論是意外死亡、自然死亡還是凶案、自殺，凡是房子死過人，不管是屋內、後院、車庫還是游泳池，只要在房產地界內的死亡，都必須告知買家。不過有時在租賃中，房東也可能搪塞說不清楚房屋歷史，但像爾灣這棟房子，即使房東不說，鄰里也清楚發生過什麼，因此租客知曉房子曾發生命案，在所難免。