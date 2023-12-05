我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

爾灣3屍凶宅 195萬元現金成交

記者王若然／爾灣報導
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

日前爾灣（Irvine）一棟凶宅上市，引起民眾廣泛討論。這棟房屋的前屋主一家三口陳屍家中超過一年才被發現。該屋10月上市求售，掛牌價198萬元。近日，公開紀錄顯示該房已經賣出，由神祕買家現金全款買下。房屋成交不到一周，就轉為出租狀態。

原屋主140萬購入 升值近40%

這棟房子位於爾灣高檔富人區「花果山」（Orchard Hill），這也是頗受華人青睞的購房地。根據Zillow網站公開買賣紀錄，該獨立屋10月3日掛牌上市，售價198萬元；不到三周，該房就進入Escrow階段，11月22日Zillow網站顯示交易已經完成。房屋最終以195萬元成交，比掛牌價僅低三萬元，砍價幅度約1.5%。房屋相比2017年購入時的約140萬元，升值近40%。

房子內部進行過全新裝修。（取自Zillow網頁）
房子內部進行過全新裝修。（取自Zillow網頁）

根據房產買賣公開資料，房子買家無貸款紀錄，為全款現金購買，買家名稱一欄未留任何個人姓名，僅為「58 Riverboat Trust」，顯得十分神祕。南加州資深房地產經紀袁立功分析，應該是某位投資商購買後用於出租。

房子在成交後不到一周，11月28日就開始在各大網站掛牌招租。該房建於2017年，占地2766呎，四房五浴，月租金為7500元。雖然房子在凶案後進行重新裝修，內部裝飾精美，但袁立功分析，該房與當地同款房屋相比，租金不算低。例如，同在花果山的另一棟正在招租的獨立屋，面積與其差不多大，月租金為6800元。並且該房自10月2日就開始招租，目前仍未租出去。而花果山附近地區，在過去34天出租的類似戶型獨立屋中，月租中間價為6800元，平均月租金為7050元。這棟房屋每月7500元的月租金要價，顯得有些過高。

這棟房屋在2022年發生了一起震驚社區的命案。根據當時的報導，爾灣警方2022年4月6日進入房屋，發現三具高度腐爛的屍體，現場還有一把手槍。爾灣警方表示，死者為一家三口，在屋內已經死亡約一年。三人為法裔，警方排除他殺，將案件定性為謀殺-自殺案。

掛牌價198萬元 低市場近百萬

該房屋在上市時，內部已經進行全面裝修。有地產經紀分析，當時掛牌價198萬元，與市場價相比，偏低近百萬元。不過因發生過可怕的命案，很多華人表示，房子再便宜也不會購買。對於凶宅，中美文化有所差異，特別是有信仰的外籍買家，很多都不會介意。

袁立功表示，根據法律，無論是房屋買賣，還是租賃，對於房子近三年內發生過的死亡事件，賣家必須提前告知買家。這種死亡事件無論是意外死亡、自然死亡還是凶案、自殺，凡是房子死過人，不管是屋內、後院、車庫還是游泳池，只要在房產地界內的死亡，都必須告知買家。不過有時在租賃中，房東也可能搪塞說不清楚房屋歷史，但像爾灣這棟房子，即使房東不說，鄰里也清楚發生過什麼，因此租客知曉房子曾發生命案，在所難免。

租金 爾灣 華人

上一則

華生洛城街角遇彈襲 頭破血流

延伸閱讀

上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘

上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘
爾灣華男暗助哈瑪斯 口供說謊 判46個月

爾灣華男暗助哈瑪斯 口供說謊 判46個月
橙縣爾灣 明年起可能禁一次性塑膠

橙縣爾灣 明年起可能禁一次性塑膠
爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士

爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士
洛縣羅斯密市女子 駕車衝落爾灣湖溺亡

洛縣羅斯密市女子 駕車衝落爾灣湖溺亡
經文處紀欽耀 訪南海岸中華文化中心

經文處紀欽耀 訪南海岸中華文化中心

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議