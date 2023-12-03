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收到詐騙電話別急著拉黑 可上網舉報

記者王若然／洛杉磯報導
在FTC網站上舉報詐騙，有多種類別可選。（取材自FTC）
在FTC網站上舉報詐騙，有多種類別可選。（取材自FTC）

如今詐騙猖獗，幾乎每個人都收到過詐騙短信、電話。在華人社區，最常見的詐騙類型包括殺豬盤，假冒政府騙取錢財等。多數民眾遇到這種信息可能會置之不理，或者拉黑該電話號碼。除此之外，民眾還可以將可疑號碼上報給聯邦貿易委員會（FTC）或FBI，只要簡單幾步就可以完成。

在日常生活中，很多民眾對各種詐騙短信、電話不勝其擾。有民眾甚至一天接到近10支陌生電話號碼打來／發來的詐騙信息。有的殺豬盤信息，若置之不理，對方每隔幾天還會發來信息問候，實在惱人。除了拉黑對方，民眾還可以通過簡單幾步，將這些號碼上報，除了解氣，還可以幫助避免更多受害者出現。

遇到可疑的詐騙號碼，民眾可以上報給FTC，有兩種方法，一是撥打FTC舉報電話：877-3824357，或是到FTC網站舉報：https://reportfraud.ftc.gov/#/assistant

在FTC的網站上，有多種詐騙類別，遇到偽裝成政府部門、商家等的詐騙，或殺豬盤，可以選擇「An impersonator」；若是遇到騷擾電話，可以選擇「Just an annoying call」。其他詐騙類別還包括健保、中獎、網路服務等。若是不確定哪種類別，可以選擇「Something else」。

在選擇相應類別後，下面會彈出新問題，選擇具體對方偽裝成什麼，例如殺豬盤，就選「love interest」。選完後，點擊「繼續」，在下一個界面可以填寫是否被騙了錢，騙子是否要求你匯錢等問題。如果沒有，就選擇「no」。接著再填寫騙子的具體信息，重點是填寫好騙子的電話。接著填寫自己的信息就完成了。

除了FTC，民眾還可以向美國聯邦調查局（FBI）舉報。FBI專注網路犯罪的網站為www.Ic3.gov，在該網頁上點擊「File a complaint」，就會彈出新頁面。在新頁面上選擇要舉報的詐騙類型即可，包括商業電郵詐騙、網路惡意插件、60歲以上受害人的舉報或其他網路詐騙。選擇要舉報的詐騙類型後，就可以一步步填寫信息舉報了。

值得注意的是，即時受害人沒有被騙錢，也可以將可疑電話、電郵向FTC或FBI舉報。

殺豬盤 FBI 健保

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