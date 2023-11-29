公共水管4年裂2次 住戶憂長期漏水危及地基

謝雨澐表示，她在當地居住11年，過去4年2次遭遇公共水管破裂。（記者楊青／攝影）

住在該社區的謝雨澐表示，她在當地居住11年，過去4年2次遭遇公共水管破裂情況。上一次是2019年的情人節，她家後院的山坡上的公共水管發生破裂，自家後院的山坡被大水沖掉一半，車庫也缺了基脚。

當時她認爲水管雖然是公共的，但因為位於自家後院的可共用區域，所以和退休 的鄰居花了幾千元將水管換新修好。事後鄰居到政府抗議要求賠償，結果贏了，洛杉磯 縣補付了2000元修理費。

但這次情況不同，她認為，本來是可以避免的事故，現在鬧到破費百萬元都有可能。

洛杉磯縣有關部門28日上午封鎖了事發社區多條道路，禁止閑人和車輛進出。離「天坑」最近的路段已用大型水泥擋板阻斷對外交通，多輛大型推土機和數十工人在現場清掃公路泥石流，但民眾家後院的泥石流有待清理。

多位鄰居表示，清理工作只是表面，他們擔心漏水已持續很長時間，而且水管深埋在地表下方，可以想見漏水對整個社區山體和泥土的影響，會不會影響到整個社區房屋地基令人擔憂。

道路坍塌造成當地社區民眾不便，Edgeridge是該社區從山上到山下的必經之路，道路封閉之後，很多鄰居不得不繞道而行。一位住在山上的鄰居表示，該路是他家下山唯一的通道，現在他和家人不得不繼續上山，然後繞過好幾個社區，才能下山，每趟至少多開好幾哩。一位母親表示，她每天接送孩子上下學，未來不知如何是好？