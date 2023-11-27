黑五20元機票 額外收費多 航班起飛時間不佳

精神航空推出黑五促銷活動，一張單程機票低至20元。（圖：受訪者提供）

美國「精神航空」（Spirit Airlines）日前推出黑五 限時促銷活動，一張單程機票低至20元，可飛往全國多個城市。票務人士提醒購買者註意，價格雖便宜，但有許多條件限制，例如航班起飛時間不好，且需在限定期間內完成飛行，機票外的其他服務，可能都需要額外收費。

專家提醒，購買低價機票，其他服務可能都需要額外收費。（圖：受訪者提供）

通膨時代，對普通民眾來說，20元基本買不到什麼有價值的東西，精神航空公司在黑五期間推出20元特價機票，可謂誠意十足。航班折扣持續到11月26日結束，度假套裝折扣則持續到11月28日（周二），有需要的民眾，應盡快在航司官方網站上了解更多資訊。

據悉，特價航班有飛行時間限制，乘客需在12月5日至明年2月14日期間完成飛行，假期熱門時間不適用。此外，精神航空推出的黑五折扣活動還包括，促銷期間預訂航班可獲得最多500點的額外積分。這家航空公司也提供度假套裝折扣、以及獎勵積分。精神航空顧客體驗部門副總裁Lania Rittenhouse表示，這些優惠將為旅客節省出行費用，有多種優惠可供選擇，讓民眾可以更好規畫接下來的旅行。

洛杉磯 資深票務人士顧彬彬表示，這種限時超級優惠的確很誘人。他指出，精神航空是一家低成本營運航空公司，就是所謂的廉價航空，通常以低票價吸引乘客，但任何其他服務，都需要額外收費。例如托運行李、機上飲料食品及娛樂等，都需要收費，而且價格通常高於同航線的其他航司。

對於航空公司推出20元一張的黑五低價折扣機票，顧彬彬認為，航司主要考量在於，感恩節假期結束直到聖誕節 前，這段時間通常是航空淡季，低價促銷可以擴大航空公司宣傳，刺激民眾購買慾望。此外，特價機票目的地大多是旅遊度假城市，例如賭城拉斯維加斯、奧蘭多（Orlando）、邁阿密（Miami）、坦帕（Tampa）等，這些地方冬季假期遊客會增加，低價是航司吸引更多客流與同業競爭的方式之一。

顧彬彬提醒購買特價機票的民眾，低價航班的起飛時間通常不會太理想，不是很晚就是很早，都是舒適度較差的時間段，這也是低成本航空運營的策略之一。為控制成本，提高每架飛機每天的飛行小時，航司就會使用這些早、晚時刻，使平均機場使用費用降低。