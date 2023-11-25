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內陸購物中心見人潮 通膨壓力仍在部分顧客出手謹慎

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
安大略購物中心人潮洶湧。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心人潮洶湧。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸在11月24日黑色星期五（Black Friday，簡稱黑五），各大購物中心顧客人數較比往常增加許多，其中安大略購物中心更是人潮湧動。面對商家打出價格40%至75%的折扣，部分消費者大方購買心儀商品，但多數消費者出手謹慎，也有一些顧客觀望。商家工作人員表示，今年黑五商品折扣與上一年差不多，但今年顧客人數要多一些；也有部分消費者表示，面對高通膨還是不敢太多花錢。

視頻：記者啟鉻

通向停車場車輛大排長隊。（記者啟鉻／攝影）
通向停車場車輛大排長隊。（記者啟鉻／攝影）

黑色星期五當天，內陸位於安大略、奇諾岡、河濱、莫瑞諾谷、門尼菲、海梅特等地的購物中心顧客人數增加，其中尤以安大略購物中心（Ontario Mills Mall）和維多利亞花園步行街（Victoria Gardens）兩大內陸購物中心顧客人數最多。商家促銷價折扣在40%至75%不等，有的業者還給出優惠80%，甚至有商家打出黑五全場驚爆價20元。為避免店內過於擁擠，部分商場限制進場人數，商家門前排起長隊。

商家門前排起長隊。（記者啟鉻／攝影）
商家門前排起長隊。（記者啟鉻／攝影）

安大略購物中心於黑五當天早晨6時就向顧客開放，營業時間持續到晚上10時。維多利亞花園步行街多數商家黑五當天上午9時就開門營業，一直持續到晚9時。有工作人員表示，比較2022年，雖然商品折扣差不多，但感覺今年顧客人數更多一些。記者注意到，雖然顧客較多，有人購買了較多商品，但占比還是少數；多數顧客出手仍謹慎，也有一些顧客似乎在觀望，等待是否有更大的折扣機會。

有些商家的商品折扣80%。（記者啟鉻／攝影）
有些商家的商品折扣80%。（記者啟鉻／攝影）

來自厄浦蘭市（Upland）的菲律賓裔居民Meuse表示，她喜歡在網路與實體店商品比較兩者價格，所以對實體店商家的折扣還在等待，希望能買到價格更好的商品。她認為，今年黑五顧客較比上一年多一些，但高通膨沒有消退，所以即使折扣很誘人，還是不太願意多花錢。如果網路折扣較大，她會在網上購買。

從中國深圳來南加探望友人的黃先生表示，從購買名牌商品來說，在黑五當天還是比較划算，同時也比中國同類商品價格低很多。對於安大略購物中心的人潮，他表示一點也不意外，黑五就是這樣，大家都出來購買折扣商品，一年就這一天，所以人人都想抓住機會。

波莫那市非裔居民Byran表示，按照往年經驗，商品打折會一直持續到新年左右，他希望再等一等，到時商品打折會更多。

美食街座無虛席。（記者啟鉻／攝影）
美食街座無虛席。（記者啟鉻／攝影）

另一方面，一批零售商在過去數周，發布了溫和、謹慎，甚至令人失望的第四季展望，這在準備迎來全年最大購物日的同時，給這個關鍵的假日季節購物並可望創造業績蒙上了一層淡淡陰影。比如百思買（ Best Buy）和Nordstrom等一些著名公司，認為經歷了數個月持續高通脹後，消費者支出仍處於不穩定狀態，因此大大降低了對於消費者購物支出的期望值預測。

黑五 高通 黑色星期五

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