近年底消費旺季 洛警加強警力籲提高警覺

消費者為了折扣和傳統蜂擁至商店，洛杉磯警察局也在黑色星期五加強巡邏，以提高購物中心的安全。（取材自CBSLA電視台）

11月24日黑色星期五 ，洛杉磯 市（Los Angeles）預計將有上萬民眾蜂擁至各大購物中心和商店，享受購物折扣季。為了確保假期購物季的公共安全，洛杉磯市警察局加派警力巡邏，並呼籲市民提高警覺和安全意識。

洛市警官奧哈納 (Melissa Ohana)表示，鑑於犯罪活動的可能加劇和購物者數量的增加，警方正努力確保居民和遊客的安全。她提到，警方正在積極在購物中心巡邏並與當地企業協調，以創造一個安全可靠的環境，並提醒社區成員保持警惕。

同時，加州 州長紐森（Gavin Newsom）也在11月22日（周三）宣布，隨著假日購物季的開始，加州高速公路巡邏隊將在全州範圍內，加大打擊有組織零售犯罪的力度。

最新的調查顯示，74%的假期購物者計畫在為期五天的感恩節周末進行購物，這一比例較2019年增加了5%。其中，61%的消費者表示折扣優惠是他們購物的主要原因，而28%則出於傳統。黑色星期五仍是最受歡迎的購物日，有72%的消費者計畫在這一天購物，其次是網路星期一，佔39%。

調查還發現，服裝是消費者計畫購買的首要物品，佔56%，其次是禮品卡（44%）、玩具（37%）、書籍、視頻遊戲等媒體（31%）以及食品/糖果（29%）。在玩具方面，樂高積木和風火輪連續第二年位居男孩最受歡迎的玩具前兩位，而芭比娃娃和任何娃娃則是女孩最愛的前兩名。

此外，動物的最後機會（Last Chance for Animals）社團則同日在比佛利山莊（Beverly Hills）舉行第37屆年度黑色星期五無皮草星期五抗議活動，以施壓羅迪歐大道（Rodeo Drive）上的商店品牌採取全球無皮草政策。目前加州自1月1日起已禁止銷售新毛皮產品。活動總監比爾（Lisa Beal）指出，目標品牌包括Dior、Fendi、Loro Piana等。

另一方面，黑色星期五也是由Adbusters策畫第32個年度「不購物日」。該組織鼓勵公眾在這一天不使用信用卡，並向無家可歸者捐款。