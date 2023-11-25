殺豬盤「殺手鐧」 騙徒假裝同胞情、關愛心

美國聯邦貿易委員會消費者保護局指出，利用同胞情、關愛同情心、發財心切，常常是殺豬盤的殺手鐧。圖為Emily和詐騙片子的微信通話。（讀者提供）

2022年消費者因各種騙局而遭到的損失高達88億元，創下美國有史以來最高紀錄。美國聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局指出，利用同胞情、關愛同情心、發財心切，常常是殺豬盤 的殺手鐧。

數字顯示，全美近年銀髮族報告殺豬盤案例有所減少，但受害人損失往往數額巨大，動則上萬、數十萬、上百萬元，一生積蓄付之東流。

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo表示，2022年，全美消費者受騙報告數量為240萬件，比2021年下降50萬件左右。但消費者損失總額卻高達88億元，比2021年暴增30%，創下歷史最高紀錄。

其中兩種最主要且金額最大的騙局，一是投資 騙局，二是冒充騙局。投資騙局損失最大，受害人總損失高達38億元，是2021年的兩倍，平均損失5000元；冒充某個機構以及親密關係騙和浪漫感情騙局、網上約會騙局、各種殺豬盤致使受害人損失也高達26億元，每位受害人平均損失2000元。

2022年以加密貨幣為代表的投資詐騙 案非常猖獗，聯邦商貿委員會收到的投資詐騙案報告為8萬起，騙子們往往把自己裝扮成成功人士，政商各界人脈廣泛，聲稱錢到他手上，保證賺的盆滿缽滿，但最後，受害人卻發現自己血本無歸，騙子連人都找不著。

聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Miranda表示，少數族裔、新移民是各種詐騙的最大受害群，很多騙子往往使用受害人母語交流博取信任後詐騙，亞裔、拉丁裔和非裔社區都有大量受害人。

尤其是獨居的銀髮族，騙子們先用各種關心體貼博取信任，同時編造人在軍隊或家人生病等各種理由避免見面，再利用銀髮族科技信息有限及操作緩慢，獲取他們的個人資訊後為所欲為，很多受害人因法律管道缺失和語言障礙，一生積纍的財富短時間内化為烏有欲哭無淚。她特別提醒，如果有人提出要錢，自己要多問幾個為什麽，為什麽你要把自己辛苦掙來的錢，交給剛剛認識的人？