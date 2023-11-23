我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

巴沙迪那男子租車一周提前還 結帳多付500

編譯胡立宗／綜合報導
提前還車還要多繳500元的Marc Schiler。（取材自KNBC電視台畫面）
提前還車還要多繳500元的Marc Schiler。（取材自KNBC電視台畫面）

租了兩周卻提前一天還車，最後還得多付500元？洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）的Marc Schiler就是真實案例。他最近向Budget租了兩周的車，但因為行程變更，所以他提前還車。公司取車時只說會給他通知，但沒想到通知卻是多繳500元，這讓他大吃一驚。

Marc Schiler告訴KNBC電視台的I-Team，他並不期望早點還車可以退費，但也沒想到早還車反而還要多付500元。專家說，其實這已經是租車業內的潛規則了，多收並不違法。不過當I-Team出面後，Budget退還了500元，但拒絕回應任何提問。

旅行專家Christopher Elliott說，這已經是租車業長期以來的潛規則了，而且都寫在合約裡。原因是，周租的費率低於日租，如果提前還掉周租的車，租車公司可以改用日租費率計算租車費用。

「這看起來一點都不合理，但是租車合約已經寫明，租車公司有權這樣處理」，Christopher Elliott說。「萬一真要提前還車，最好先跟經理談妥」。只是當I-Team出面後，Marc Schiler拿回了500元，但他說他下次絕對不會再提前還車了，要還也要先說清楚，不要以為交了車就沒事。

租車 洛杉磯

上一則

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

下一則

共享平台Turo租車被砸 蒙市男子須賠3.5萬

延伸閱讀

巴沙迪那感恩節火雞餐 遊民低收入者分享溫暖

巴沙迪那感恩節火雞餐 遊民低收入者分享溫暖
巴沙迪那最大莊園 降價千萬求售

巴沙迪那最大莊園 降價千萬求售
電動車庫存多 業者降價促銷 有回贈7500元也有租車優惠

電動車庫存多 業者降價促銷 有回贈7500元也有租車優惠
巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚

巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚
巴沙迪那動漫展登場 粉絲cosplay狂歡

巴沙迪那動漫展登場 粉絲cosplay狂歡
巴沙迪那動漫展週末登場 世界動漫迷盛會

巴沙迪那動漫展週末登場 世界動漫迷盛會

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬