巴沙迪那男子租車一周提前還 結帳多付500

提前還車還要多繳500元的Marc Schiler。（取材自KNBC電視台畫面）

租了兩周卻提前一天還車，最後還得多付500元？洛杉磯 縣巴沙迪那（Pasadena）的Marc Schiler就是真實案例。他最近向Budget租了兩周的車，但因為行程變更，所以他提前還車。公司取車時只說會給他通知，但沒想到通知卻是多繳500元，這讓他大吃一驚。

Marc Schiler告訴KNBC電視台的I-Team，他並不期望早點還車可以退費，但也沒想到早還車反而還要多付500元。專家說，其實這已經是租車 業內的潛規則了，多收並不違法。不過當I-Team出面後，Budget退還了500元，但拒絕回應任何提問。

旅行專家Christopher Elliott說，這已經是租車業長期以來的潛規則了，而且都寫在合約裡。原因是，周租的費率低於日租，如果提前還掉周租的車，租車公司可以改用日租費率計算租車費用。

「這看起來一點都不合理，但是租車合約已經寫明，租車公司有權這樣處理」，Christopher Elliott說。「萬一真要提前還車，最好先跟經理談妥」。只是當I-Team出面後，Marc Schiler拿回了500元，但他說他下次絕對不會再提前還車了，要還也要先說清楚，不要以為交了車就沒事。