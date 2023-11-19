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10公路縱火嫌照片公布 30多歲高6呎左腿燒傷

記者丁曙王若然／綜合報導
加州消防廳公布10公路縱火嫌犯圖片。(Cal Fire)
加州消防廳公布10公路縱火嫌犯圖片。(Cal Fire)

11月18日（星期六）下午，當局公布一名男子的照片和描述，該男子與上周末洛杉磯10號高速公路（10 Freeway in Los Angeles）部分火災受損有關。當局呼籲公眾幫助找到這名嫌犯，消防官員本周初已確定火災起因為人為縱火

加州消防廳（Cal Fire）稱，這名男子年齡在30至35歲之間，身高6呎。監視器顯示，他身穿黑色連帽衫、藍色短褲、灰色鞋子和綠色圍巾，右膝戴著護膝，背著深色背包。

加州消防官員也表示，他的左腿可能被燒傷。該男子在火災發生後離開了附近地區，目前下落不明。

11月11日凌晨12時30分左右，洛杉磯消防隊員對阿拉米達街（Alameda Street）附近10號高速公路下方的一場大火進行了救援。消防隊員在大約三個小時內將火撲滅，但火勢對支撐柱和橋面造成了嚴重損壞，10號高速公路位於阿拉米達街和聖達菲大道（Santa Fe Avenue）之間的路段，迫使官員完全關閉。

根據加州州長紐森日前指出，火災現場的化學樣本顯示，實際受到損害的橋柱比預期少。最初預計有14個橋柱受到大火損壞，但實際上只有7個。

目前施工人員正在努力加固受損的橋柱，使用的材料包括100噸工字樑（steel beam）以及12x12吋重型木條。因為需要修復的橋柱比預期少一半，大橋底下的空間如今能容納比原計畫多一倍的工人。人手增多，讓修復工作加速。工人們共清除了26萬4000平方呎的廢物，相當於四個奧林匹克賽事標準泳池大小。

任何了解有關人員及其下落信息的人請撥打加州消防廳縱火熱線電話 1-800-468-4408 或發送電子郵件至縱火和炸彈部門：[email protected]

加州 縱火 洛杉磯

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