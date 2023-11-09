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非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

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非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯一些餐廳、華人微信群里大閘蟹正在非法熱賣。（讀者提供）
洛杉磯一些餐廳、華人微信群里大閘蟹正在非法熱賣。（讀者提供）

秋高氣爽，正值大閘蟹肥美的季節，但在美國買賣活的大閘蟹屬於違法行為，卻仍有華人每年都會頂風作案，洛杉磯地區的一些餐廳、微信群大閘蟹近期傳正在非法熱賣，價格比普通螃蟹高出幾倍，餐廳裡兩隻大閘蟹70、80元起價。

洛杉磯去年關於大閘蟹的新聞曾鬧得沸沸揚揚，因為有人舉報，一家出售大閘蟹的店被執法人員「一鍋端」，幾千隻螃蟹全部沒收，華人老闆面臨法律制裁。此事一出，非法買賣現象在當地有所收斂，但如今過了一年，大閘蟹捲土重來，再度風靡洛杉磯華人圈。

一位不願具名的華人指出，微信群裡團購大閘蟹日前非常火爆，兩隻活的大閘蟹價格大概是40至50元左右，取貨地點就在一些華人倉庫，聖蓋博地區就有好幾家。儘管價格高，但因到貨數量有限，一家倉庫每次只有一兩箱大閘蟹，物以稀為貴，引來當地華人紛紛搶購，一天之內很快售罄。

這名華人表示，他曾去過其中一家倉庫，店面不大，所處地理位置也比較偏僻，店內除了偶爾到貨的大閘蟹等生鮮食品外，還有各類華人喜歡的中國零食小吃，包括臘肉、火腿腸、鴨血、鴨舌等，許多商品在超市買不到，因此深受華人喜愛。知情人士透露，倉庫內大部分商品都是直接從中國運到美國，其中就包括活的大閘蟹。

除微信團購外，大閘蟹還在一些餐廳出現。律師劉龍珠指出，洛杉磯地區不少華人餐廳最近都在出售大閘蟹，並以當季主打菜吸引顧客，打著進口的名義，兩隻大閘蟹七八十元起價，售價遠高過其他種類的螃蟹 。

劉龍珠認為，洛杉磯出現的這些大閘蟹，基本上都是通過海關偷渡進美國，有些被當場查沒，但也有大量「漏網之蟹」流向當地市場，「應該都是大批量統一進來，再到各個分銷點出售。」他勸誡華人不要以身試法，因為美國法律明文規定，買賣活的大閘蟹屬於違法行為，執法人員如果掌握確切情報，必將衝擊商家，屆時涉案人會面臨罰款、甚至牢獄之災。

無論聯邦或加州法律，都禁止買賣活的中國大閘蟹。根據聯邦海關及邊境保護局（CBP）官網，私運或攜帶大閘蟹入境均屬非法行為，若經發現全部沒收銷毀，違者面臨高額罰款。聯邦魚類暨野生動物管理署（United States Fish and Wildlife Service）指出，每年秋季都會有大量來自中國的大閘蟹，通過走私方法進口到美國，當局曾在2021年的一次專項行動中，繳獲超過1萬5000隻活的大閘蟹。

一些華人餐廳以大閘蟹作為當季主打菜吸引顧客，兩隻70至80元起價。（讀者提供）
一些華人餐廳以大閘蟹作為當季主打菜吸引顧客，兩隻70至80元起價。（讀者提供）

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