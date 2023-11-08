陌生人用微信找模特企圖行騙 華女主持人遭殺豬盤糾纏

幾年來，此人一直發送各種類似問候的騷擾短信給Gigi。（圖：受訪者提供）

殺豬盤詐騙 氾濫成災，南加知名華女主持人任霜霜（Gigi Yam）日前接受採訪時表示，自己曾在工作過程中遭遇殺豬盤，幸虧及時發現可疑之處。而那位以工作名義行騙的陌生人，竟然糾纏她多年，至今仍不罷休。

Gigi曾是TVB電視台主持人，如今更以中英雙語主持人的身分活躍在南加地區，主持各類大型活動。她介紹幾年前，一個微信 名字叫AJ的陌生人，請求加自己為好友，並表示是朋友推薦介紹。微信聊天紀錄顯示，事發在2020年2月16日晚，Gigi回憶說，此人一上來就提各種問題：你住在洛杉磯哪個城市、身高多少、是不是專業主持人，並一直誇Gigi氣質超好。

緊接著，對方就提出想聘請Gigi做模特，參加洛杉磯當地一個高跟鞋品牌活動，費用是1小時150元至200元，並表示活動共需4名模特，問Gigi是否可以推薦其他模特一起參與。Gigi回想當時情景，當對方提出要直接加其他人微信時，自己就已開始懷疑其真正來意，「我從來不會直接把朋友的聯絡方式告訴別人，一定會先打電話問朋友，經過同意後才發給別人。 」

出於謹慎，Gigi詢問活動具體細節，包括組織方是什麼品牌公司，但對方避而不答，只是催促盡快拉一個微信群，介紹其他模特一起交流。Gigi再問對方有沒有名片，以及在這次活動中擔任的身分，但此人仍然不回答，一再要求建立微信工作群。Gigi請對方提供更多活動資料，才能介紹其他模特朋友，網名AJ最後回覆了一條：「我去要些資料，晚點給您。」此後多天，再沒有消息。

對於這段經歷，Gigi回憶說，當時與對方交談幾分鐘後，其實就已感覺這工作並不靠譜，基本判斷此人就是騙子。為進一步確定對方身分來歷，Gigi詢問微信推薦的朋友是否認識網名AJ的人，朋友表示並不熟悉，只是對方曾請求拉他進當地的華人微信群。

10天後的2月25日，AJ突然給Gigi發了一則關於新冠疫情的截圖新聞，並提醒：最近不要去韓國城。再也不談及品牌活動邀請模特的事，就像之前兩人從未有過任何工作交流。接下來幾個月，AJ經常發送各種訊息：「最近好嗎」、「在嗎」、「忙嗎」、「為什麼不回覆訊息」。後來Gigi質問他的用意，對方裝傻避而不談，並依舊每隔一段時間，發送各種類似問候的騷擾短信，直到現在。

回想各種細節，Gigi認為，自己當時遇到的就是典型的殺豬盤，這套詐騙伎倆現在已被廣泛使用，謊稱通過朋友介紹結識被害人，此後再一步步實施詐騙。Gigi說自己一直保存著這些聊天紀錄作為證據，希望有機會曝光此事，以此提醒他人不要上當受騙。