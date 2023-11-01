華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行幾米

受害人被歹徒的車輛拖了幾米後，摔倒在地。（現場監控截屏）

一則近日在洛杉磯華人 社區中廣泛轉發的視頻引起普遍關注。影片顯示，歹徒跟著一名華女來到超市附近的停車場，光天化日強搶女子手中財物，並開車拖著被害人駕駛很長一段距離，整個行凶過程讓人十分震驚。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案件發生在洛杉磯縣聖蓋博 市（San Gabriel）夏威夷超市附近的停車場，視頻顯示，案發時間是10月28日（周六）下午2時左右。當局已證實這起惡劣的搶劫案件就發生在華人區，被害人是聖蓋博谷地區居民，並表示嫌犯仍在追捕中，尚未透露更多案情細節。

歹徒開黑色車跟在後面，並停在離被害人很近的地方。（現場監控截屏）

現場監控畫面顯示，案發時，被害人駕駛一輛白色車停在超市附近的停車場，歹徒開著一輛黑色的車跟在後面，並停在離被害人旁。一名身穿紅色衣服的嫌犯從車上下來，他一直在周圍走動，觀察受害者的動靜。

身穿紅色衣服的嫌犯，一直在周圍觀察受害者的動靜。（現場監控截屏）

被害女子從車上下來，她戴著一頂帽子，身上背一個挎包，此時紅衣男子迅速衝了過去，開始搶奪被害人的包。女子不捨財物被搶與嫌犯爭奪，但男子得手後迅速坐進黑車內，並開車離去，被害人被駕駛的車輛拖了幾米後，摔倒在地。從視頻中可以看到，搶劫案件發生時，停車場人來人往，但囂張歹徒全然不顧，在眾目睽睽之下公然行凶作案。

紅衣男子迅速衝過去，搶奪被害人的包。（現場監控截屏）

根據知情者提供的消息，案發前，這名被害人剛去過銀行，據稱歹徒是從銀行一路跟蹤被害人到超市，最後選擇在停車場下手。截至發稿前，當局未透露被害人的傷勢狀況、以及被搶多少錢財，關於嫌犯的資訊也尚未公布。

聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）向本報記者證實此案，他指出警方仍在調查案件，詳情有待公布。對於華人居住區發生這樣的惡性案件，丁言愉表示當局十分重視，警察也一定會嚴格執法，全力抓捕嫌犯，市政府將與警局討論當地治安環境，增加巡邏警力，保護民眾生命、財產安全。

丁言愉同時指出，類似搶劫案件最近發生較多，他建議居民在銀行取款時一定要警惕周圍環境，如果提取大量現金，最好有人同行；攜帶現金離開銀行後，應盡快處理，不要給嫌犯有可乘之機，特別要注意有沒有可疑之人追蹤；此外，民眾也可以考慮通過電子轉帳的方式，減少前往銀行提取現金。