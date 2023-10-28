State Farm統計 觸媒轉化器竊案全美降 加州持平

觸媒轉化器近年來成為汽車竊賊最愛的目標之一。（圖：聖伯納汀諾縣警局資料照片）

汽車觸媒轉化器竊案近年來越來越猖獗，單是State Farm一家保險 商，2022年就收到4萬5000件理賠案，總金額達1億1540萬元。不過，State Farm 2023年前六個月的統計發現，只有1萬4500件，較去年同期的2萬3000件大幅減少。假設趨勢不變，今年將是2019年來首度降低。

觸媒轉化器之所以成為竊賊的最愛之一，因為內含鉑、鈀、銠等貴金屬，一盎司可以買到十幾萬元。不法回收商通常以25至300元收購一般車的轉化器，混合動力車款則可高達1400元。底下是State Farm對全美與加州 的歷年統計：

全美理賠案件數在2019年還只有2500件，2020年就飆升至1萬件，之後的2021年（3萬2000件）與2022年（4萬5000件）都持續大增。不過2023年前六個月僅有1萬4500件。

然而，理賠件數排名全美第一的加州，今年上半年已有5400件。相對於往年，趨勢未見和緩：2019年為 1100件，2020年4500件，2021年9200件，2022年1萬1900件。

雖然全美申請理賠件數減少，但是車業專家認為黑數可能還是很多，因為很多人沒有為老車保全險，或者根本不保險，因此單看理賠申請數量容或失真。當然，警方嚴格執法也是可能原因之一，洛杉磯 市議會今年就通過立法，任何人不得持有來源不明的轉化器。