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加州首見本地感染登革熱

洛杉磯訊
巴沙迪那確認一例罕見的本地感染登革熱病例。(Getty Images)
巴沙迪那確認一例罕見的本地感染登革熱病例。(Getty Images)

巴沙迪那（Pasadena）公共衛生官員於10月20日（週五）確認了加州首例本地感染登革熱（dengue）病例，這是一種由蚊子傳播的疾病。官員表示，這是一個極為罕見的病例，在本地傳播，與國際旅行無關。

登革熱是一種病毒感染，透過帶病毒的伊蚊叮咬而感染，這種病毒通常見於去過登革熱流行國家的旅客。

登革熱的病徵通常包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹，潛伏期為3至14天，通常為4至7天。民眾若出現以上症狀，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。

巴沙迪那公共衛生局（PPHD）和聖蓋博谷蚊子和病媒控制區正在採取具體措施，例如設置陷阱來評估和測試蚊子數量。迄今為止，測試結果尚未發現任何感染登革熱的蚊子。

PPHD 流行病學家 Matthew Feaster 博士表示，巴沙迪那公共衛生部門多年來一直在該區對蚊媒疾病進行監測和調查，到目前為止，與病媒控制區合作的工作可相信，這可能是一起獨立事件，巴沙迪那發生外來登革熱感染的風險非常低。

PPHD還幫助提高人們的認識並教育居民，如何防止討厭的昆蟲繁殖和叮咬。衛生官員 Parveen Kaur 博士說：「巴沙迪那正在與醫療保健提供者合作，提高對登革熱感染體徵和症狀的認識，並與地方和州公共衛生官員協調預防工作， 消除蚊子繁殖源對於減少蚊子及其攜帶的疾病的傳播至關重要。」

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