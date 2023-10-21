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華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

記者邵敏／亞凱迪亞報導
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），一家華資超市門口的停車場，日前發生一起搶劫案件。被搶女子陳述劫案發生時，她大聲呼救，但周圍華人竟然全都聞聲而逃，自己跑進超市尋求幫忙，也是無人相助，被害人對此非常心寒。

案件發生在10月17日（周二）上午11時30分左右，案發地點就在亞市一家華資超市門口的停車場。

被害人亞市居民王女士，當時從超市買菜出來，她將東西放進汽車後車箱，之後打開車門進入駕駛室。此時，一名西裔年輕男子突然拉開副駕駛車門闖進來，企圖搶劫王女士還背在身上的手提包。兩人在車內拼命拉扯手提包的同時，王女士狂按汽車喇叭，並大聲尖叫，希望引起周圍人的注意，尋求幫助。整個過程大概持續一分鐘左右，但王女士沒想到，周圍多名華人在聽到喇叭聲、看到搶劫場面後，全都聞聲而逃。

王女士表示，背包帶很快就被歹徒扯斷，並被搶走。前面一輛車已在等候這名劫匪，他們很快駕駛一輛灰色汽車逃離現場，後面還有一輛車緊跟著，應該是同夥。被害人描述劫匪體貌特徵，是一名25歲至30歲的西裔男性，身穿灰色連帽衫，身高5呎至5呎3吋，體重125磅至140磅之間。

王女士指出，被搶劫的包內有汽車遙控鑰匙、證件駕照、銀行卡、信用卡、以及幾百元現金等。案發不到一小時，劫匪就拿著銀行卡在ATM提款，但被銀行及時制止，沒有造成當事人進一步的財物損失。警察事後建議被害人，最近一段時間不要駕駛這輛車，也不要把車停靠在外面，因為劫匪搶走車鑰匙，並擁有被害人住址等個人信息，有可能會上門盜車。

王女士回憶當時的案發經過，陳述自己遭遇搶劫後，馬上跑到超市呼救，請求幫忙打電話報警。但她說，現場沒有一個人相助，她也沒有找到超市保安，王女士表示自己無法接受。

對於案發現場華人同胞聞聲而逃的行為，王女士說自己非常失望，她指出，整個現場只有兩名白人女子前來相助，一名來自廣場美食店，另一名是住在街對面的白人居民，她們主動向警方提供現場案件信息。

律師劉龍珠分析案件，他認為，超市應告知、並提醒顧客此處有搶劫的風險。此外，如果案發停車場是超市的一部分，那麼超市就有義務聘請保安在停車場巡邏，杜絕類似案件發生。

對於案發時，周圍華人聞聲而逃、無人相助，劉龍珠感慨說，這就是華人文化中的冷漠，所以有些華人寧願選擇住在白人區，也不願和其他華人為伍。他疾呼，關鍵時刻，華人同胞應該拿出自己的熱血和勇氣，幫助他人，這樣才不會被其他族裔看輕。記者致電案發華資超市，截止發稿前尚未得到回應。

警方詢問被害人案發經過。（被害人提供）
警方詢問被害人案發經過。（被害人提供）

華人 華資超市 駕照

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