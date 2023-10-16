買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

詐騙者推薦虛假房源，讓租客上當受騙。此為示意圖。(記者邵敏／攝影)

專家指出，今年流行四類騙局，被騙者包括急於購買音樂會門票的粉絲群體、尋找假期住宿的度假者、租房人士、以及希望獲得學生貸款 減免的借款人。對於南加華人來說，這些流行騙局涉及的領域都和生活息息相關，一不小心就有可能成為騙局的犧牲品。

Visa 首席風險官法巴拉 (Paul Fabara) 表示，公司今年在監控欺詐行為時，發現四類騙局是最主要的類型。法巴拉認為，被騙的原因很大程度上與消費者過於信任有關，沒有注意點擊或同意的內容。 Visa公司在過去五年中投資超過100億元阻止詐騙 ，並僱用約1000名專業人員監控金融交易風險。

流行的四類騙局中，第一類是針對音樂會和娛樂活動的門票詐騙。新冠疫情後恢復正常生活，明星陸續開始各地巡演，包括亞洲的知名舞團、脫口秀表演紛紛來到南加地區。粉絲渴望看到心目中的偶像，詐騙者利用這一心理提供假門票。一些人推出偽造的門票銷售網站，在官方網站門票售罄、活動即將開始前幾個小時，提供額外的假門票；一些人則冒充賣家，設法在票務平台上出售門票。

法巴拉指出，消費者往往在音樂會開始前幾個小時產生緊迫感，這就讓他們容易上當。針對此類詐騙盛行，加州檢察長邦塔 （Rob Bonta）等官員曾發出警告，提醒消費者保持警惕。

第二類流行的騙局是租房詐騙，不少華人留學生不幸成為虛假房源的犧牲品。隨著市場房租飆升，租房者希望盡快找到合適住所，詐騙者利用租客的迫切心理，推薦虛假房源，並提出預先繳納申請費、租房押金，從而讓租客上當受騙。留學生社會經驗不足，往往成為被騙者。紐約總檢察長和聯邦貿易委員會，最近從在線公寓搜索平台Roomster及其所有者處獲得160 萬元的賠償，原因就是該平台利用未經驗證的公寓列表、以及虛假評論欺騙數百萬美國消費者。

此外，一種流行詐騙方式將目標對準度假人士，在熱門旅遊勝地尋求度假屋的人們，可能成為假房源的犧牲品。據Visa公司稱，詐騙者偽造公司標誌，使其看起來就像合法的度假租賃網站，同時詐騙者在創建列表中，結合真實人物的個人資料信息，讓人們感覺可信度高，從而讓消費者面臨被騙風險。

除了這三類盛行的騙局外，最後一個是針對學生的貸款減免詐騙。隨著聯邦學生貸款償還將於10月開始，一些尋求擺脫困境的債務人很容易遭受這類騙局。通常，這類詐騙的目的是收集個人信息，竊取身份資料。聯邦學生援助辦公室指出，未經驗證的服務是學生貸款減免騙局的常見途徑。不法分子常用的手法包括誇張的廣告語言、不切實際的承諾、以及要求受害者提供個人信息登錄。