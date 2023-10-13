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華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

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華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

記者張庭瑜／洛杉磯報導
2023年的樂透綠卡申請再次開跑，許多人躍躍欲試，律師也指正一些常見的錯誤和誤解。（示意圖，公民與移民服局網頁）
2023年的樂透綠卡申請再次開跑，許多人躍躍欲試，律師也指正一些常見的錯誤和誤解。（示意圖，公民與移民服局網頁）

2023年度樂透綠卡（Green Card Lottery）10月4日再次開跑，讓許多華人躍躍欲試，希望能藉著這一機會實現美國夢。然而，一些華人申請者已經參加抽籤近十年，但仍未中籤；同時，也有一些中籤的申請者卻因各種原因錯失來之不易的機會。

自1990年實施的綠卡樂透計畫，每年透過隨機抽籤方式提供約5萬人永久居留權。然而，這並非每個人都能如願以償。十年連抽籤都未中的呂女士表示，感到非常失望和沮喪。她在Facebook上看到許多朋友都在慶祝中籤，而她卻遲遲未能中籤感到非常不公平，特別是當她看到有些朋友似乎只是出於好玩心態報名參加，卻輕鬆中籤；而她已經為移民做長時間的準備，更不惜保留在社區學院的學生學身分以維持在美合法性，只為了讓她就讀高中的孩子可繼續在美國受教育。

另一位也是近10年都未抽中的劉小姐也表示，經過抽籤多年都未果的情況， 她的丈夫認為等待樂透中籤的機會渺茫，尤其考慮到孩子們漸漸長大成人。 因此，他們決定主動採取行動，在去年申請到E簽證後，果斷地帶著孩子們搬到加州開始新生活。

針對樂透綠卡的一些常見誤解，許俊良律師表示，對於持學生身分或交換學生身分的申請者，擔心是否會被移民局認定為具有移民傾向。他解釋，移民企圖通常要有可能成功的情況，而綠卡樂透的抽籤制度本質上並不是移民企圖的一部分，因為被選中的機會有限，並且需要等待名額確定。因此，樂透綠卡申請通常不會被視為移民企圖。

在照片問題上，許俊良指出，申請者需要使用六個月內拍攝的證件照進行申請。儘管移民局難以確定一張照片是否在最近六個月內拍攝，但在後續流程中，透過申請者的護照、簽證或其他文件，可能會發現照片的拍攝日期不符合要求，這可能導致資格被取消。因此，應謹慎選擇照片，以避免不必要的風險。

此外，針對學歷資訊的填寫，對於專科學歷，許俊良也建議，因為在法律上的定義應該是已經修讀過某些大學課程，因此一般建議填寫為「some university degree」或類似的表述，以確保準確反映申請者的學歷情況。

最後，許俊良提醒申請者在填寫親屬信息時，特別是父母或子女的拼音，不要自行假設，最好參照當地戶政事務所提供的英文版拼音，以避免不一致的情況發生。

移民局 綠卡 華人

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