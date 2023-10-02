雇主怕惹麻煩 走線人到洛杉磯找工難

連江職介所內等待工作機會的走線人們。（圖：世說新聞團隊／攝影）

許多走線 人歷經千辛萬苦來到美國後，發現征程才剛開始，等工卡、尋住處、找工作，過上安定的生活還需要漫長的過程。近日，來洛杉磯 的走線人明顯減少，找工作卻愈加艱難，因為雇主怕惹來麻煩，寧可多花點錢招聘有身分和工卡的員工。

（視頻製作／世說新聞團隊）

在洛杉磯蒙特利公園市的丁胖子廣場上，走線人的數量相較於幾個月前明顯減少。只有寥寥幾人站在廣場上，等待工作機會。根據連江職介所負責人陳老闆的說法，因為洛杉磯公共交通不很方便，許多走線人選擇去了紐約。陳老闆說，「紐約出行方便，吃住也方便，因此走線人中有70%選擇了紐約，只有30%走線人來到洛杉磯。以前丁胖子廣場滿街都是走線人，現在少了很多。」他補充，「但造成紐約的情況混亂，許多走線人沒地方住，月薪僅2500元，也有一大堆人搶著幹。」

相比紐約2500元的工作爭搶的火爆市場，洛杉磯的競爭就溫和許多。陳老闆說，在洛杉磯通常每月能掙3000元，且包吃包住，這樣算下來相當於每月掙了4000元。不過對於新到的走線人來說，生活還是非常艱難。初到洛杉磯的走線人通常都住在家庭旅館中，1500呎的房間要住20到30人，一個狹小的房間內要住5-6人，每人只有一個單人床位。

不過，洛杉磯現在的就業 市場，對於走線人來說也不那麼友好。陳老闆說，主要是雇主都想找有工卡和身分的員工，因此剛來的走線人很難找到工作。而這其中的原因和自媒體博主有很大關係。陳老闆表示，在抖音上有一兩個自媒體博主，教唆這些新來的走線人，去告老闆、找警察索取賠償，造成就業市場混亂。陳老闆說，「許多老闆並不想惹這個麻煩，雖然對他們來說不會有很大影響，但許多雇主寧願多花點錢，去雇用一個有身分的人。許多老闆也是因為大家都是同胞，想要幫忙，但是如果走線人有這樣的行為，老闆也無法接受。」