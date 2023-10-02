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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

記者陳開、朱敏梓、子為／蒙特利公園報導
社媒上流傳的視頻顯示，走線人一翻過邊境圍墻進入美國時，就有CBP巡邏隊等候。（取材自Twitter）
社媒上流傳的視頻顯示，走線人一翻過邊境圍墻進入美國時，就有CBP巡邏隊等候。（取材自Twitter）

美國邊境近期陷入無證客危機，正如脫口秀演員黃西所調侃，川普在邊境建牆，擋不住無證移民。有不少來自中國大陸的走線人稱，美國邊境目前根本不設防，美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP）的巡邏隊不僅不會驅逐無證客，還會幫助他們入境，並提供吃、喝及住的地方。許多走線人表示，他們希望被巡邏隊逮捕，因為這代表順利進入美國。

不少走線人會在社媒上分享經歷，當下社媒上流傳的視頻顯示，有來自中國的走線人翻越邊境圍牆進入美國時，圍牆下方就有CBP的巡邏隊等候。視頻中可以看到，巡邏隊沒有阻攔走線人翻圍牆。入境後的走線人，也沒有因為看到巡邏隊四下逃散，反而是站在一旁，為仍在爬牆過境的中國走線人出謀畫策，指導他們如何翻過圍牆。

另一段視頻顯示，有中國走線人帶著一家老小，尋找邊境圍牆的缺口處入境美國。視頻中，還能聽到「兒子，我們到美國了，到美國了」的慶祝聲音。

為了求證視頻中的場景是否屬實，記者來到蒙特利公園市丁胖子廣場採訪幾位近期到美國的走線人。根據走線人白大哥的分享，他是從聖地牙哥入境，邊境的牆很容易翻，且一過境就巡邏隊迎接。白大哥說，「邊境的牆通常有缺口，我們一隊有20多人，從缺口邊上的一米高的石頭翻過來，翻牆後又走了10分鐘，看到警察和移民局在那等著，提供吃的喝的」。

白大哥指出，目前邊境上仍有很多人等待翻牆。他說，「沿途經歷了11個國家，每個國家有兩個可以休息的安置點，保守估計，每個國家現在約有不低於1000個來自中國大陸的走線人。」白大哥還表示，他走線是從網上了解的信息，便宜的花費大約5或6萬人民幣，也就是約1萬美元，多一點約2萬元。

另一位走線人來自北京的李大哥也指出，許多走線人不僅不害怕巡邏隊警員，還盼望能遇見警員們，因為那代表著有吃有喝有保障。李大哥過來時移民監獄已經人滿為患，巡邏隊只能在沙漠裡搭帳篷安置走線人。

對於走線人翻牆入境的情況，丁胖子廣場的連江職介所負責人陳老闆說，他認識很多走線人，據他們反應，翻牆比想像中容易，邊境巡警確實不會阻攔走線人入境，還會給予一定幫助。

走線人白大哥表示，一過境就有移民局和警察迎接，提供吃的喝的。（圖：世說新聞團隊攝...
走線人白大哥表示，一過境就有移民局和警察迎接，提供吃的喝的。（圖：世說新聞團隊攝影）

走線 移民局 無證客

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