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紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

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紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森日前否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前舉行集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）
加州州長紐森日前否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前舉行集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

加州AB316號法案要求，重量超過1萬磅的無人駕駛卡車在公路上行駛時，車上必須要有人類駕駛在場，但加州州長紐森（Gavin Newsom）認為沒有必要，於日前否決該法案。 根據卡車工會的說法，這項法案可保住加州數十萬名卡車司機的工作。

加州勞工聯盟（California Labor Federation）主席佛萊哲（Lorena Gonzalez Fletcher）表示，無人駕駛重型卡車很危險，稱紐森否決法案讓人震驚。佛萊哲估計，如果無人駕駛卡車不需要人類駕駛在場，將使加州失去25萬個工作機會。

佛萊哲發出聲明說：「我們不會袖手旁觀。看政客與科技公司站在同一陣線，用我們的安全和工作為企業換取更多利益。我們會繼續致力確保機器人不會取代人類司機、科技不會被用來摧毀就業機會。」

紐森在宣布不會簽署AB316號法案的聲明中表示，沒有必要對無人駕駛卡車進行額外監督。因為現有法律提供的監督已經足夠。

紐森指出，2012年通過的法律允許包括加州車管局（DMV）、加州公路巡警局（California Highway Patrol）、國家公路交通安全署（National Highway Traffic Safety Administration）等政府單位和具有相關專業知識的機構合作，共同制定保障無人駕駛車輛在公路上能安全行駛的法規。

反對法案的人士認為，與人類駕駛的汽車相比，已經上路的無人駕駛車輛並沒有造成太多嚴重的交通事故。企業也認為，無人駕駛卡車可提高他們運輸貨物的效率。

工會領導人和卡車司機們表示，AB316號法案有助於解決人們的安全憂慮，以及未來卡車司機工作被自動化科技取代的憂慮。這項法案在加州議會一路順利闖關，幾乎沒有議員投下反對票。

美聯社表示，受到勞工支持的紐森面對來自州府內部的壓力。紐森政府的商業與經濟辦公室（Office of Business and Economic Development）表示，若通過這項法案，將迫使自駕科技出走到別州。

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