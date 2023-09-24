許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

昔日中國政壇名人許家屯在南加 奇諾岡市（Chino Hills）的故居，現在掛牌出售，要價近220萬元。據負責經辦這項房產交易的地產經紀Sherry Li表示，當初許家屯於1994年購買這套新居，價格70餘萬元，29年後房價增值147萬元。

許家屯。(本報系資料照片)

這套獨立住宅地處奇諾岡市起伏山巒僻靜高地，總體建築屬於現代與地中海式相結合風格，位於Green Ct. 16000號街區。周邊綠植茂密，緊鄰一個高爾夫球場，綠色草皮、遠處山景盡收眼底。住宅建於1993年，在一個封閉社區內。要想進入住宅，需要經過三道門，一個是社區大門，還有就是住房外宅門及進入庭院的一個側門。其中外宅門需要密碼才能進入。從外宅門可以直接進入三車位車庫。要進入內院，則需要再過一道右側門。

該住宅緊鄰一個高爾夫球場。（記者啟鉻／攝影）

庭園內加建部分。（記者啟鉻／攝影）

從右側門進入後順著階梯而上，可以到達主建築前門。Sherry Li介紹，整體住宅占地近0.6英畝，緊靠高爾夫球場。順著台階通過一條長長走道，右手邊是一棟ADU客房，面積超過680平方呎。

通過一過道拾階而上。（記者啟鉻／攝影）

進入前門，就進入主套房，面積逾5500平方呎。這一層是家庭成員主要活動空間，右邊是主臥及獨立衛浴，左邊是大客廳，還有起居室、餐廳、廚房的集合空間。順著樓梯下到底層，有四個次臥，其中兩個套房，均有獨立衛浴設施，還帶有一個書房。底層還有洗衣烘乾屋。從底層就可出門到高爾夫球場。庭園內有各種果樹及其他植被，還有室外休閒設施。

進入客廳空間。（記者啟鉻／攝影）

Sherry Li說，這棟住宅在1993年建成，次年，許家屯以72萬元購買成為第一任屋主，至2016年在這裡度過人生最後時光，辭世時享年100歲，被尊稱為「世紀人瑞」。2018年第二任屋主以近130萬元購買。現在這位屋主準備以219萬元出售。

廚房與客廳、餐廳集合空間。（記者啟鉻／攝影）

據網上相關資料，許家屯曾是中國高幹級政治人物，曾任江蘇省委書記，中央顧問委員會委員，新華社香港分社社長。1990年初因政治異見離開中國赴美，以「旅行休息」名義居住洛杉磯 。有媒體報導，起初受星雲法師 邀請，許家屯暫住過佛光山西來寺，後來一段時間後才搬遷到奇諾岡居住。