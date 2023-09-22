亞裔按摩店遇2搶匪 顧客反擊爆槍戰

警方在當晚接到通報後立即趕到現場並進行現場封鎖。（取自KCAL截圖）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）河濱市E-Joy亞裔 按摩店（E-Joy Foot And Body Massage）9月20日（周三）發生持槍搶案，有店內顧客勇敢拔槍反擊，打跑劫匪。警方指出，店內員工沒有受傷，也沒有財物被搶走。開槍打傷劫匪的顧客是否會被起訴，仍待河濱縣檢察官辦公室調查。

按摩店附近商戶則表示，該按摩店的店長與周遭店家交往較少，僅知對方是亞裔，平日無來往。本報記者21日現場實際走訪中，發現警方並未封鎖現場，並且周遭店家的營業也沒有受到槍擊事件影響。不過案發的按摩店大門緊閉，本報記者嘗試敲門採訪，無人回應。洛杉磯時報通過電話的方式與店家取得聯繫，但採訪要求被拒絕。

據該按摩店的大眾點評網Yelp資料顯示，店主介紹按摩店特色時，強調按摩服務很有中國特色（Chinese flair）。店內裝潢也有「生意興隆」等中文字樣，且從店主的姓氏判斷，該按摩店很可能是華人經營。從顧客的留言中，不乏讚揚按摩師專業及熱情好客的評論。

河濱市警局指出，案件發生在20日晚10時，當時兩名劫匪持槍闖入按摩店試圖搶劫，但在一名顧客開槍反擊下，成功阻擋劫匪作案。兩名劫匪雖然從按摩店逃離，但其中一名嫌犯因為中槍，逃至北門市場（Northgate Market）停車場後被警方逮捕。受傷嫌犯送往醫院治療後傷情穩定，另一名嫌犯截至21日中午12時仍然在逃。

警方進一步補充，該店在搶案發生時已結束營業。按摩店沒有員工在案件中受傷，也沒有財物被搶走。開槍顧客的槍枝屬合法註冊，他已被警方拘留（detained），河濱縣檢察官辦公室將調查他開槍是否合法。