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中赴美B類簽證加急預約面談 專家：慎選代辦機構

記者邵敏／洛杉磯報導
一些趕著赴美的華人選擇簽證代辦機構加急預約，但專業人士提醒要謹慎選擇。（受訪者提供）
一些趕著赴美的華人選擇簽證代辦機構加急預約，但專業人士提醒要謹慎選擇。（受訪者提供）

從年初開始，中赴美B類簽證大量積壓，簽證面談屢次大量取消，一些著急赴美的華人不得不選擇簽證代辦機構加急預約。但五花八門的代辦機構是否可靠，需要謹慎選擇。

洛杉磯華人張女士介紹，她在中國大陸的表姐，因為簽證難的問題，差點耽誤今年的赴美行程。張女士說，表姐原計畫8月5日送女兒到洛杉磯上初中，孩子的留學簽證6月就已拿到，但自己的B類簽證面談時間遙遙無期，表姐不得不尋找代辦機構預約簽證。

第一家代辦機構預約的時間是9月22日，前往瀋陽領事館面談，如果選擇這個時間面談，拒簽機率極高，因為8月初孩子開學，從簽證官的角度看，9月底孩子母親再赴美意義不大。張女士介紹說，表姐對於能否順利出行忐忑不安，7月中旬她們聯繫到洛杉磯旅遊業者顧彬彬，希望能幫忙拿到更早的面談時間。

顧彬彬回憶說，當時正好有一批7月底加急名額，不過要進行加急預約，張女士的表姐必須取消原有預約，「她當時很擔心，如果取消此前預約，我這邊又沒有安排上，那不是更糟，因為等待加急的客人非常多，稀有名額瞬間就會被分配完。」最後當事人作出決定，決定賭一把，幸運的是，她發了相關資料後，很快拿到7月24日的面談機會。

業內人士指出，通常加急預約處理周期快則當天，慢則一周左右。但進入8月後，情況變得很糟糕，加急預約名額越來越少。9月至10月大量B類美簽突然被取消，常規預約面談已排到明年3月。許多有著旅行計畫的華人始料未及，導致加急預約需求暴增。

顧彬彬表示，加急預約名額非常稀缺，但市場上各種廣告卻是滿天飛，「很多機構忽悠客人，收取高額服務費。」事實上，真正透過加急渠道獲得面簽名額的代辦機構不多，這些機構往往對旅遊業內同行提供服務，服務費較穩定；但市場上一些人以簽證代辦為名，報價五花八門，由於需求火爆，這些人賺不少。

據悉，許多簽證代辦機構，採取半夜刷官網的方式，等待系統上偶爾出現的極少數面簽名額，碰巧刷到，算是幫了客戶，但通常都刷不到；很多機構就使用第三方插件軟件自動刷單，這種情況一度混亂，導致急於赴美的客人錯過有效時間內的面談。因此，選擇正規的簽證代理機構非常重要。

簽證 洛杉磯 華人

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