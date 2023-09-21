中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

2023年9月至10月，大量中國赴美國的B類簽證 面談突然被取消。9月11日，美駐上海領事館更是宣布簽證系統湧入大量申請。目前常規預約面談，最早的預約也要到明年3月，至少等半年，面對這樣的情形，洛杉磯 業內人士直呼「太瘋狂」。

B類簽證，包括B1、B2簽證，涵蓋商務、旅遊、探親、訪友四大類型。根據洛杉磯旅遊業者顧彬彬介紹，簽證火爆情況自今年初就已開始，美駐華各使領館的簽證名額很緊張，2月中旬，北京、上海、廣州三大領區的簽證預約就已排到5月。

許多計畫春季赴美的大陸遊客，當時面臨三個選擇，一是按照使領館公布的日期預約，但就會錯過提前計畫好的赴美時間；二是選擇前往美駐香港 總領館面談，花費額外的往返香港時間及旅行費用；第三，通過簽證代理機構，協助辦理加急預約。

顧彬彬介紹，當時他有五名客戶計畫3月底4月初赴洛杉磯探親、送孩子入學，2月中旬開始提交簽證資料，但那時的簽證面試預約已排到5月。無奈之下，這些人嘗試特殊加急預約，分別在3月下旬拿到面簽名額，後來五人中，有四人順利出簽。

此後數月，面簽預約更加緊張，由於簽證名額一位難求，官網5月的正常排期已約到10月。而5月初，美駐北京大使館突然將長達兩周的簽證面試預約取消，近2萬多人受影響。

接近暑期，中美直航、轉機航線大幅增加，許多洛杉磯旅遊公司原本期待疫情後的旅遊復甦，看好今年的暑假市場。但事實上，因為簽證問題，許多中國遊客不得不取消旅程。洛杉磯一家華人旅行社表示，由於旅行團無法確認赴美人數，導致訂房、訂車等後續安排懸而未決，旅行社也一直收不到訂金，連鎖效應波及的影響非常大。

7月開始，北京、上海、廣州三大領區的面談預約已排到2023年年底，香港居民一度向美駐香港領事館抗議，投訴大量大陸客人赴港面談，占用港人面簽名額，導致大陸客人赴港面簽名額也一度被限制。進入8月，北上廣三大領區正常預約排到明年。

9月、10月的情況愈加惡劣，大量簽證面談突然被取消，許多華人赴美商務參展、參加孩子畢業典禮等，都因無法在期限內取得面簽名額被延誤。對於B類簽證面試頻繁取消，美駐華大使館給出的解釋是「技術問題」，但並未詳細說明具體是什麼技術問題。

業內人士表示，這一年美國簽證難，有許多不確定因素。整體來說，疫情結束後，中國逐步放開出入境限制，出國人數突然增加，導致許多國家駐華簽證機構業務量暴增，除美國外，其他許多國家的駐華領館都有預約難的現象。例如英國、德國、法國、義大利等。