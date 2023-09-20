華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

月前在洛杉磯縣羅蘭岡 被一對亞裔 母女抱走的狗狗，近日終於回到華裔 主人身邊。 不過，找回愛犬不容易，華裔主人不僅花費高達萬元，甚至不惜向陌生人下跪求情。

視頻來源：受訪者 記者趙健/後製

這隻丟失的狗狗叫Buddy，與主人Lim相伴11年。 自八周大起，它每天與主人形影不離。 Lim說，她和先生沒有子女，Buddy就是他們的孩子、是精神支柱。

8月15日狗狗Buddy失蹤後，Lim夜不能寐，開始瘋狂尋找Buddy下落。 在詢問附近居民、查閱周邊監控錄像，Lim發現，原來Buddy當天是在麥當勞門口被一對亞裔母子抱走。

自從8月15日Buddy丟失後，Lim和先生每天都在尋找Buddy下落。（受訪人提供）

得知這一線索後，Lim和先生開始在羅蘭岡、鑽石吧等人流量較大的廣場分發「尋狗啟示」，他們的車上也貼滿Buddy被抱走時的視頻截圖和相關信息 ；與此同時，他們還花錢雇用私人偵探，並在社交媒體上刊登廣告，酬謝金也從最初的1500元提至5000元，希望能尋得Buddy的下落。

Lim表示，在發布尋狗資訊和廣告後，她幾乎每天都會接到提供線索的電話，卻一直沒有進展。 眼看時間一天天過去，她心裡愈發擔心Buddy的安全。

直到9月10日，有知情者來電看到一輛與尋狗啟示裡中黑色賓士SUV 90%相似的車。 Lim聽完立刻趕到該車所在地，並跟隨這輛車直到車主住處。 Lim說：「當時我們沒有立刻去找她，而是打電話報警。可由於警方無法立刻趕來處理，情急之下，我們便拿著傳單直接去敲門……。」

Lim說，開門後，對方的第一個反應是「你們怎麼找到這裡？」隨後矢口否認他們家的狗是Lim在找的Buddy。 情急之下，Lim當場下跪，求對方能歸還Buddy。

在經過數小時「極度不順利地」溝通交涉後，對方終於同意將Buddy還給Lim。 「我們從下午3時，一直折騰到半夜11時半才終於將Buddy接回家」

「無論如何，能與Buddy團聚才是最重要的事。」Lim說，她非常感謝提供線索的兩位年輕人，將會支付5000元酬謝金。 如果算上廣告費、印刷費、雇用私家偵探等費用，她總共花了約1萬元才找回Buddy。