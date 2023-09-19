洛杉磯油價飆至每加侖近6元 比全美均價貴2元

亞凱迪亞市World加油站，18日普通汽油信用卡支付價格是5.59元。（記者邵敏／攝影）

南加司機再次感受到高油價 的壓力，9月18日（周一）早上，洛杉磯 地區每加侖普通汽油（Regular，87號汽油）的平均價格約為5.92元，逼近6元。洛縣華人 聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），一家平日汽油價格相對較低的加油站，當天每加侖普通汽油價格是5.59元。

美國汽車協會（AAA）18日指出，洛杉磯地區汽油平均價格比前一天增加5分，比一周前增加近40分。相比之下，全國汽油的平均價格為每加侖3.88元，換句話說，洛杉磯地區比全美平均貴2元。

據亞凱迪亞市華人介紹，該市一家World加油站，位於Duarte Road，靠近South Santa Anita Ave，平日銷售價格相對較低，18日當天普通汽油價格每加侖5.59元，華人表示，「這是目前看到的附近最便宜的汽油價格。」

洛杉磯地區油價居高不下的主要原因，是石油成本價格一直在上漲。AAA表示，油價成本價格已經上漲幾元，徘徊在每桶90元左右。不過AAA指出，雖然目前價格很高，但隨著秋季臨近，汽油價格可能會逐漸下降。

AAA發言人Andrew Gross在一份聲明中表示，石油成本給汽油價格帶來上行壓力，但需求大幅下降會抑製油價上漲。隨著學校重新開學、白天越來越短、天氣越來越不宜人，人們的加油需求正在下降。儘管汽油價格上漲，但相比一年前的歷史高點，還是有些距離。2022年10月5日，每加侖普通汽油的平均價格為6.49元。