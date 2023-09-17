加州斥資2.6億打擊團夥搶劫 紐森：砸搶行為已經夠了

加州將斥資2.67億元，打擊各地發生快閃團夥搶劫，圖為州長紐森。（美聯社）

加州 公路巡警局（CHP）和舊金山、洛杉磯 等執法機構官員15日宣布，加州將斥資2億6700萬元，幫助數十個地方執法機構加強巡邏、購買監控設備及展開相關行動，打擊在加州各地發生快閃團夥搶劫（smash-and-grab robberies）行為。

ABC 7電視台報導，近幾個月來，加州發生一系列肆無忌憚的奢侈品商店搶案，數十人進入商店進行「零元購」集體竊盜，相關監控攝影片在網路上迅速瘋傳，引發各界抨擊，認為加州對待罪犯態度過於寬鬆。

民主黨籍加州州長紐森 （Gavin Newsom）在聲明中說：「這些明目張膽的砸搶行為已經夠了，我們正確保執法機構擁有打擊這些犯罪分子所需資源。」

這筆經費支出，來自紐森於2021年底要求的一筆資金。當時他簽署法律，重建加州特別工作小組，重點在調查有組織的竊盜集團。這筆經費將通過贈款形式提供給55個機構，包括當地縣市警局和地方檢察長辦公室等。

經費將於未來三年內發放，幫助當地執法機構建立調查單位、增加徒步巡邏、購買先進的監控技術和設備，打擊車輛和觸媒轉化器竊盜等，該經費也將幫助地區檢察官辦公室專門起訴相關案件的部門。加州公路巡警局長Sean Duryee稱這筆經費「將改變遊戲規則」。

加州及芝加哥等美國各大城市零售商，近期成為大規模竊盜目標，人們成群結隊入店行搶，或進入商店砸碎展示櫃，搶奪裡面的精品等。

上個月，數十人在Westfield Topanga購物中心的Nordstrom百貨公司進行「零元購」砸搶快閃。根據洛杉磯時報，他們對一名保安噴防熊噴霧，商店蒙受6萬至10萬元損失。

監控畫面顯示，現場一片凌亂，蒙面竊賊在商店內跑來跑去，一人拖著展示架，他們在逃跑時砸碎玻璃櫃，搶走奢侈包和名牌服飾等精品。近來其他高端購物中心也受到類似打擊，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）宣布成立新的特別工作小組調查此類犯罪行為。

州長辦公室表示，自2019年來，加州執法部門已逮捕1250多人，追回3070萬元被盜商品。