洛市推「限倒車」車位 民眾褒貶不一

洛市上月起在伍蘭岡大道上，將原本平行車位改為僅限倒車入庫的斜型車位。（取材自Getty）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯是個停車困難的地方，為此洛市上月起在伍蘭岡（Woodland Hills）范杜拉大道（Ventura Blvd.）上重新繪製「限倒車入庫」的斜角車位，代替傳統平行車位，此舉褒貶不一，不少商家與駕駛人有些頭疼，他們需適應這種特殊的停車方式。

位於聖費南度谷（San Fernando Valley）的伍蘭岡位於洛縣 與洛市西部邊緣，主要為住宅區。兩條主幹道分別為托潘加峽谷大道（Topanga Canyon Blvd.）和范杜拉大道。托潘加峽谷大道是一條四線車道，主要通往購物中心，而范杜拉大道周圍則有不少商家，沿線有著一格格平行停車格。

新的斜角停車位，位於Ponce和Fallbrook路北側的范杜拉大道上，洛市將這些平行停車格改成僅限於倒車入庫的斜角型停車位，主要是增加該路段繁忙時的停車容量。僅管車位容量因此從97個增加至121個，然此變化在市議會和公眾會議上爭論多年，且大多數居民一開始並不清楚這項變化。

車位修改後，該路段似乎出現了「陣痛期」。一些駕駛人試圖倒車入庫時嘗試多次而阻礙交通，其他人在決定停在斜角車位前，會事先繞著周圍好幾圈，看能否找到「正常平行車位」。85歲的Glenn Hayden沿著范杜拉大道附近周圍不斷繞圈，十分鐘後，他只能回到這排斜角車位，眼睛在後視鏡與車位間不斷來回移動，轉彎90度倒車。

駕駛人不知道如何正確的停車，一些商家擔心此變化會影響銷售。洛市議員布魯門菲爾德（Bob Blumenfield）說，這是洛市第一個改用倒車的斜角型停車位，新的停車方式創造不少新車位。

距離商業中心僅一個街區，33歲沙龍店老闆Tara Barker對新的車位空間感到滿意，如今她可將車子停在對面。「這是個好主意，替大家提供寶貴空間，但我相信問題出在倒車，我也聽見一些客戶抱怨。」

目前該市無意在沒有重大阻力的情況下做出改變，這意味著洛杉磯人要開始適應這種變化。