我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

洛市推「限倒車」車位 民眾褒貶不一

編譯陳盈霖／綜合報導
洛市上月起在伍蘭岡大道上，將原本平行車位改為僅限倒車入庫的斜型車位。（取材自Getty）
洛市上月起在伍蘭岡大道上，將原本平行車位改為僅限倒車入庫的斜型車位。（取材自Getty）

洛杉磯時報報導，洛杉磯是個停車困難的地方，為此洛市上月起在伍蘭岡（Woodland Hills）范杜拉大道（Ventura Blvd.）上重新繪製「限倒車入庫」的斜角車位，代替傳統平行車位，此舉褒貶不一，不少商家與駕駛人有些頭疼，他們需適應這種特殊的停車方式。

位於聖費南度谷（San Fernando Valley）的伍蘭岡位於洛縣與洛市西部邊緣，主要為住宅區。兩條主幹道分別為托潘加峽谷大道（Topanga Canyon Blvd.）和范杜拉大道。托潘加峽谷大道是一條四線車道，主要通往購物中心，而范杜拉大道周圍則有不少商家，沿線有著一格格平行停車格。

新的斜角停車位，位於Ponce和Fallbrook路北側的范杜拉大道上，洛市將這些平行停車格改成僅限於倒車入庫的斜角型停車位，主要是增加該路段繁忙時的停車容量。僅管車位容量因此從97個增加至121個，然此變化在市議會和公眾會議上爭論多年，且大多數居民一開始並不清楚這項變化。

車位修改後，該路段似乎出現了「陣痛期」。一些駕駛人試圖倒車入庫時嘗試多次而阻礙交通，其他人在決定停在斜角車位前，會事先繞著周圍好幾圈，看能否找到「正常平行車位」。85歲的Glenn Hayden沿著范杜拉大道附近周圍不斷繞圈，十分鐘後，他只能回到這排斜角車位，眼睛在後視鏡與車位間不斷來回移動，轉彎90度倒車。

駕駛人不知道如何正確的停車，一些商家擔心此變化會影響銷售。洛市議員布魯門菲爾德（Bob Blumenfield）說，這是洛市第一個改用倒車的斜角型停車位，新的停車方式創造不少新車位。

距離商業中心僅一個街區，33歲沙龍店老闆Tara Barker對新的車位空間感到滿意，如今她可將車子停在對面。「這是個好主意，替大家提供寶貴空間，但我相信問題出在倒車，我也聽見一些客戶抱怨。」

目前該市無意在沒有重大阻力的情況下做出改變，這意味著洛杉磯人要開始適應這種變化。

洛杉磯 洛縣

上一則

法廊快報╱上高乘載車道 寵物、孕婦不能加1 罰款490元起跳

下一則

11小時談判破裂 加州議會、產險商協議難產

延伸閱讀

女神夢露故居險遭拆除 洛市議會保住文化遺址

女神夢露故居險遭拆除 洛市議會保住文化遺址
悼念庫克角槍案受害者 近200人守夜

悼念庫克角槍案受害者 近200人守夜
洛市議會撤銷寶格麗酒店開發 投資商已注資數百萬擬提告

洛市議會撤銷寶格麗酒店開發 投資商已注資數百萬擬提告
嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位
洛杉磯、范杜拉、橙縣海灘危險警告 持續到5日下午

洛杉磯、范杜拉、橙縣海灘危險警告 持續到5日下午
勞工節長周末濕潤悶熱 預計4日放晴

勞工節長周末濕潤悶熱 預計4日放晴

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

2023-09-07 15:35
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

2023-09-06 02:19
華女張小姐近期四處淘寶，用十分低廉的價格，就將房屋改造得十分溫馨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU省錢又有設計感

2023-09-07 19:41
嫌犯搶奪價值1000元的酒，員工試圖制止遭持刀威脅。（ABC 7）

洛縣烈酒店遭零元購 員工試圖制止 嫌犯飛刀威脅

2023-09-02 12:28

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機