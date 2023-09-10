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南加房東開始收額外費用 每月多5-10元垃圾清理等費用

記者啟鉻／洛杉磯報導
房東將過去先前免費提供的服務改成額外新費用，每月多收取五元或10元。比如垃圾清理、害蟲控制、郵箱使用、常規維護等，近期在南加出現愈來愈多案例。（記者啟鉻／攝影）
房東將過去先前免費提供的服務改成額外新費用，每月多收取五元或10元。比如垃圾清理、害蟲控制、郵箱使用、常規維護等，近期在南加出現愈來愈多案例。（記者啟鉻／攝影）

南加住宅價格高昂，房租居高不下，儘管如此，近期有愈來愈多的房東希望賺取額外利潤，開始向房客收取如垃圾清理、害蟲管制、維護費用等，增加房客成本，引起關注。

據KTLA報導，多年來，房東因停車位或養寵物，收取房客額外費用已經很常見，房客也已經習慣這樣做。但現在房東將過去先前免費提供的服務改成額外新費用，每月多收取5元或10元。比如垃圾清理、害蟲控制、郵箱使用、常規維護等，近期這些額外費用在南加愈來愈多案例。

地產人士認為，以往這些所謂額外費用都涵蓋在租金裡，推測一些房東在疫情大流行期間遭遇財務困難，就將額外收費作為新的收入來源。房客面對高額租金之外，再交額外費用猶如雪上加霜。

對於南加華人房東來說，他們並不想這麼做。聖谷房東兼物業管理者聞女士表示，若採取額外收費，房客會認為是變相調高房租，房客就會不滿意，對房東也不利。這些所謂費用都是小錢，要大處著眼。若真想增加租金收入，可以按照租約，讓交租金表現不好的房客離開，待下個房客申請租住時，調高租金就可以，這樣大家都不傷感情。

洛杉磯華人房東周先生對外出租的屬於小規模集合公寓。由於公寓建設時間較早，整個公寓就只有一個電表、水表及瓦斯表，而不是每個單位有各自獨立計費表。

近年來各種費用都調漲，原先包水電瓦斯費等作法已讓房東周先生無法承受，他就開始告知房客費用要大家分擔，家庭人口多的就多分擔些，少的就少一些。周先生表示，由於要求合理，而且有收費帳單，房客們都表示認可，沒有太多糾紛。

通過採訪部分華人房東，可見他們希望採取合理向房客收費辦法，並非巧立名目，而且都是事先講清楚。華人女房客Luna認為，只要合理，自己經濟上能承受，收費多些也是可以理解的。房客劉女士說，在申請租住時，所有收費都要在雙方租約中講明白就沒有問題。

房東 租金 華人

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