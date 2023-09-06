富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世（Forbes）雜誌近日公布全美最好的大學排行榜，南加 州多所大學入榜，其中洛杉磯加大 （UCLA）表現最佳，躋身前十名。

南加州地區上榜的大學有：洛杉磯加大（第七），南加州大學 （USC）（21名），聖地牙哥加大（21名），聖塔芭芭拉加大（24名），波莫那學院（Pomona College），克萊蒙特學院（Claremont College）（41名），聖地牙哥州立大學（San Diego State University）（43名），加州理工（Caltech）（47名），爾灣加大（UC Irvine）（61名），哈維穆德學院（Harvey Mudd College）（71名），河濱加大（UC Riverside）（75名），富樂頓州大（Cal State Fullerton）（90名），長堤州大（103名），波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）（116名）。

該排名的評判標準包括投資回報比，學生平均學貸水平以及畢業後的回報。如果學生在上完第一年後返校率高，按時畢業，畢業後找到高薪工作，都會是評判的加分項。