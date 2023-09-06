我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

洛杉磯訊
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世（Forbes）雜誌近日公布全美最好的大學排行榜，南加州多所大學入榜，其中洛杉磯加大（UCLA）表現最佳，躋身前十名。

南加州地區上榜的大學有：洛杉磯加大（第七），南加州大學（USC）（21名），聖地牙哥加大（21名），聖塔芭芭拉加大（24名），波莫那學院（Pomona College），克萊蒙特學院（Claremont College）（41名），聖地牙哥州立大學（San Diego State University）（43名），加州理工（Caltech）（47名），爾灣加大（UC Irvine）（61名），哈維穆德學院（Harvey Mudd College）（71名），河濱加大（UC Riverside）（75名），富樂頓州大（Cal State Fullerton）（90名），長堤州大（103名），波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）（116名）。

該排名的評判標準包括投資回報比，學生平均學貸水平以及畢業後的回報。如果學生在上完第一年後返校率高，按時畢業，畢業後找到高薪工作，都會是評判的加分項。

加州大學 洛杉磯加大 南加

上一則

網路服務訂過就忘 聯邦想管自動續約

下一則

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

延伸閱讀

洛杉磯一男一女被槍殺 1歲孩也在車內

洛杉磯一男一女被槍殺 1歲孩也在車內
平權措施推翻後 申請大學要提族裔嗎？ 看看大法官怎麼說

平權措施推翻後 申請大學要提族裔嗎？ 看看大法官怎麼說
西維大廢除文科引反彈 讓步願留5名中文、西語教師

西維大廢除文科引反彈 讓步願留5名中文、西語教師
亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿

亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿
LA桌球公開賽 350人競逐

LA桌球公開賽 350人競逐
阿拉斯加獵熊還染黃 華男非法經營遭起訴

阿拉斯加獵熊還染黃 華男非法經營遭起訴

熱門新聞

據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭