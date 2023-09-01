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中美9月起增航班 LA往返上海最低約千元

記者張宏／洛杉磯報導
自9月1日起，中國航司每周可執行最多18個中美直航，往返中美的旅客也日益頻繁。（美聯社）
自9月1日起，中國航司每周可執行最多18個中美直航，往返中美的旅客也日益頻繁。（美聯社）

本月起，中國航司可執行的中美直航每周增至18個，帶動中國航司的直飛票價較之前便宜一半，南方航空更是推出線上優惠，洛杉磯飛廣州經濟艙單程含稅低至953元。機票業者顧彬彬表示，買直飛機票官網更便宜，且有的直飛價格比轉機更有競爭力。

美國交通部8月21日宣布增加航班的消息後，新增航班的機票已開始線上銷售。顧彬彬說，9月1日起，中方航司允許每周執行最多18個中美直航。

美方航司會則從10月開始，在如今12個直航航班的基礎上，至少增加3個班次。屆時，中美往返的直航航班，每周會達到33個以上（即中國18個，美國15個以上）。

原本預計10月底後，雙方的直航數量會進一步增加，合計將至少有每周48個直航航班。然而最新消息指出，聯合航空（United Airline）原訂今秋重新開通的大部分中國航線，已延到明年才恢復，但據洛杉磯票務業者指出，目前中國的國籍航空暫不受影響。

航班數量的增加，也讓機票價格出現回落。例如東方航空洛杉磯至上海的往返機票，最便宜含稅約1000多元，較今年初動輒超過2000元，便宜一半以上。

9月主要增加的航班，集中在中國的航空公司。例如東方航空洛杉磯飛上海浦東，新增周三和周五的航班後，每周有三班直航。南方航空獲批的也是周三、周五的航班，是洛杉磯飛往廣州，意味著9月1日開始，南航每周二、三、五、六有四個航班飛洛杉磯至廣州航線。

為刺激買氣，南航開啟線上促銷，經濟艙含稅往返洛杉磯廣州的價格是1562元。中國國際航空獲批增加的是周五洛杉磯飛北京的航班，9月1日後，每周將有兩班（周五、周日）飛洛杉磯到北京。洛杉磯飛深圳的航班數沒有改變，廈門航空目前沒有增班計畫，依然是每周三班，但其價格靈活性很高，單程票價大約是600元。

顧彬彬表示，航班可選擇性增多，意味著機票價格會逐漸回歸理性，航班數量增加，航司的單位飛行成本也會降低。直飛的航班數量上升，加上航司開啟機票促銷，讓一些洛杉磯飛上海或廣州的直飛比轉機更便宜，不過價格仍然維持在1000元左右。想要更便宜的機票，或可等待10月下旬和11月直航航班數量進一步增加後再評估。

儘管航班數量有恢復，但顧彬彬研判，想恢復到疫情前每周有幾百航班往返中美的榮景，可能還需要兩到三年的時間。

華人李女士計畫2023年底回中國。她說，現在的往返直飛機票的價格，仍然比疫情前貴太多。雖然短時間內不指望能回到疫情前600多元的水準，但至少希望能買到1000元以下的往返機票，否則一家人回國的開銷，實在太大。

中美航空9月北美航班直飛班次表 資料來源／採訪整理 製表／記者張宏
中美航空9月北美航班直飛班次表 資料來源／採訪整理 製表／記者張宏

洛杉磯 疫情 北京

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