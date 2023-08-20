南加靠山地區 嚴防洪流

鑽石吧市長周柏華到當地消防局領取沙袋，備戰颶風。（周柏華提供）

喜萊莉颶風 預計最快周日登陸南加，聖蓋博谷華人民眾如臨大敵，尤其靠山區域如鑽石吧 、核桃 市、格蘭杜拉一帶民眾19日休假日動起來，準備沙袋，建築防洪渠，嚴陣以待防洪流。

聖谷東區華人聚居的鑽石吧、核桃市市府早早發佈緊急通告，提醒民眾做好颶風防洪及可能的停電停水應變準備。鑽石吧市長周柏華19日表示，當地三個消防站都為居民準備了沙子和袋子，居民可前往免費領取，很多居民18日連夜備戰，到19日上午，已經有兩個消防站的沙子告罄。

周柏華表示，鑽石吧山巒連綿，很多民眾周末和閒暇都喜歡爬山健行，但建議風暴期間不要出門，開車小心。市府也特別安排人員24小時值班，民眾如果遇到樹木和電線桿倒伏，一定要馬上通知市府，市府會迅速派人處理。

他表示，鑽石吧和核桃市一帶不但坡地多，很多房子已有60至70年歷史，排洪能力有限，所以很多居民19日都全家出動，疏通自家宅院的水道，確保平安排洪。周柏華自己當天也沒閒著，自家房子雖是90年代的建築，排水系統比較好，但這次不同，聽說是84年的第一次颶風，到底多大無法預測，所以自己也跑去拿回沙袋，以備緊急之需。

近年華人人口已超過500人的格蘭杜拉，從18日晚到19日中午沙袋供不應求。市府工務部門幾乎是每兩個小時將裝好的一個個沙袋運往市府停車場，所有沙袋都在半小時内搶拿一空。19日中午，不少民眾守候在停車場等待下一批沙袋。白人居民蘇珊說，上午已來了三次，每次只拿到四、五個，但家中可能需要20個左右。她說，居住在靠山地區，去冬今春的連場冬季暴風雨已被搞得焦頭爛額，聽說這次比任何一次都大，所以必須做最壞打算。

「我們從清晨6點半就開始供應沙袋，5小時内民眾至少已拿走了1000個」，阿蘇薩工務局員工表示，他們部門特別派出四個人，19日清晨到下午八小時為民眾裝沙袋，居民源源不斷。一位員工表示，阿蘇薩一些社區靠近山區，民眾對山洪暴雨平常見怪不怪，但這次大家都特別認真，市府通知和民眾的社群傳播，可能都是原因。

儘管19日下午喜萊莉規模已將降為二級。但國家氣象局強調，此次颶風將隨著向北移動而減弱，但給南加州帶來重擊，尤其是山區和山麓地區，可能因為暴雨引發山洪、岩崩、泥石流和停電，洪水嚴重地區居民可能會接到緊急疏散命令；平原和沙漠地區可能出現破壞性大風、短時傾盆大雨、閃電和小冰雹。

許多城市加班加點清理公共道路大型路障，各地民眾抓緊最有一分鐘整理後院，疏通水道，移除戶外高險物品，不少城市防洪物資免費供應站人滿為患，民眾肩扛車拉，將一個個沙袋運回家，建築防洪渠，嚴陣以待。