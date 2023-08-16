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76歲華婦遇劫慘遭拖行 目擊者喊「恐怖」

記者王若然／哈岡報導
76歲的華裔老太太被歹徒拖行約30呎。（李女士提供）
76歲的華裔老太太被歹徒拖行約30呎。（李女士提供）

華人聚集的哈仙達岡（Hacienda Heights，以下簡稱哈岡）8月14日發生搶案。光天化日一位七旬華婦在銀行前被一名高大的非裔男搶劫。劫匪不僅狂追華婦，拉扯中還將她拖行至少30呎。拍下搶劫過程的目擊者直呼「恐怖」。

（影音來源：目擊者提供╱洛杉磯世界日報採訪中心後製）

搶案發生在8月14日上午約11時15分，地點為哈岡洛城新天地廣場的美國銀行（Bank of America）外。目擊者李女士介紹，當時她與丈夫剛好將車停在銀行門口，丈夫去銀行自動取款機（ATM）取錢，她一個人在車上，因為天熱，她將車窗搖下。

不一會，她注意到一個高大的非裔男出現在車子的旁邊，還圍繞車子走了一圈，之後往旁邊走去。李女士起初沒有在意，繼續低頭玩手機；然而不到一分鐘後，她聽到有華人老太太慘叫。

李女士說「我一轉頭就看見他（非裔男子）追著老太太跑，直接把老太太從人行道拽到馬路上。而且老太太的包還是斜跨在身上的。」從李女士分享的視頻可以看到，這名老太太在左邊大樹的人行道上遭劫匪拖行約30呎，期間老太太背部、頭部不斷撞擊地面，鞋子在被拖拽的過程中掉落。她雖然曾一隻手抓著包包不放，但最終沒能抵過人高馬大的歹徒，包包還是被搶走。

李女士看到搶劫十分震驚，她立刻打電話報警。而李女士正在附近取錢的丈夫也衝上去幫忙，想要嚇走劫匪，還有一名好心路人也嘗試解救老太太。但那名搶匪對此似乎毫不不畏懼，他最終成功逃離。

警察到來後，李女士將她知道的信息告訴警察。這名華裔老太告訴李女士，她已經76歲，被搶包裡有100元左右的現金以及銀行卡與身分證（ID）。包包後來被劫匪遺棄在路邊，並被華人老太找到，但裡面東西全沒了。

負責哈岡轄區的洛杉磯縣警局工業市（Industry）分局的當班警員（Watch Commander）Hiraok證實該搶案。Hiraok表示，這名華裔老太太上臂有擦傷，現場被消防人員救助後離開，並未到醫院接受治療。截至8月15日，警方還未抓到搶匪。案件仍然在調查中，其他細節不方便透露。

李女士提醒廣大讀者，世風日下，出門要特別小心，特別是老人小孩。盡量不要讓老人單獨外出，不要帶大包，要小心路邊的可疑人士。李女士說，起初她以為那名非裔劫匪坐在路邊，只是普通的流浪漢，根本沒在意，沒想到他是在尋找目標。

發生搶案的洛城新天地廣場平日車流量大，很熱鬧。這裡有華資超市、中餐館、銀行及甜品店等商家，是哈岡最熱鬧的商圈之一。光天化日之下發生這種搶案，而且歹徒毫不遮掩面部，實在猖狂。除搶劫外，該廣場曾發生多起砸車窗盜竊案，部分當地居民得知案件後，對治安感到失望。

警消人員趕到現場。（李女士提供）
警消人員趕到現場。（李女士提供）

非裔 華人 洛杉磯

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