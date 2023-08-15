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百貨公司遭暴徒式行搶 檢：有組織犯罪

編譯陳盈霖／綜合外電報導
卡諾加公園Westfield Topanga購物中心12日發生集體行搶案。（ABC 7電視畫面）
卡諾加公園Westfield Topanga購物中心12日發生集體行搶案。（ABC 7電視畫面）

城市新聞社報導，洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）Westfield Topanga購物中心12日發生暴徒式集體快閃打砸搶劫事件引起廣泛關注。相關單位14日持續調查該案，洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）稱肇事者將被追究責任，檢察官辦公室對此類暴徒式搶劫起訴態度積極，將其視為有組織犯罪，而非簡單的輕罪。

（視頻素材來源：Instagram用戶@ELLA_ISE4、推特用戶@garjiroux，記者子為後製）

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這起事件發生在該購物中心的Nordstrom百貨公司，從監控畫面中可看見，數十名黑衣人手持防狼噴霧劑衝入百貨公司，他們砸碎陳列櫃，將商品盜走，初估損失約30多萬元。

就在該案發生的前一周，洛縣也發生類似劫案，一群搶匪在格蘭岱（Glandale）Americana at Brand購物中心的Yves Saint Laurent商店行搶，損失估計也達30萬元。

一連串暴徒式搶案發生引發外界批評。Americana at Brand擁有者和前洛杉磯市長參選人卡魯索（Rick Caruso）質疑執法部門和司法系統，是否採取足夠措施以追究違法者責任。

他在上周劫案發生後的聲明中說，零售業和大小購物中心遭打劫、砸搶案件急劇增加，而近期選民批准的一個州法變化，讓一定程度的竊盜罪成為輕罪而非重罪，罪犯有恃無恐，變相的鼓勵犯罪，「現在是要求我們民選官員改變現狀的時候，法律需追究罪犯責任，以公平方式執法。」

賈斯康在14日受訪時說，「這是文明社會不可接受的行為，我們有一個團隊辦理格蘭岱案件與其他案件，未來將持續這樣做。我們將他們視為有組織犯罪，我們會用一切可行的方法，確保這些人被拘留且承擔應有的法律責任。」此外他說，社區有些人甚至購買來從劫案中搶來的商品，他們也需承擔責任。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，雖然縣警局並不直接參與格蘭岱或卡諾加公園案子，但他也將與執法部門協調，盡可能提供協助。

洛縣 洛杉磯 零售業

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