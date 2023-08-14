職業移民綠卡恐等10年 留學→職業移民路難走

中國大陸人士申請美國職業移民，需要約十年時間才可以拿到綠卡。（Getty Image）

過去幾十年，通過來美留學，再職業移民美國是常態。不過對於中國大陸學子，如今這條路卻愈走愈窄。根據美國移民局 公布的中國大陸職業移民申請數量，以及每年綠卡 配額計算；倘若現在開始申請綠卡，約需要十年時間才可以拿到。

赴美留學並通過職業移民的方式拿綠卡，通常是EB2和EB3兩個類別，其中EB3給予擁有大學學歷的申請人，而EB2是研究生及以上的申請者。對中國大陸出生的申請人來說，因為申請人數眾多，但每年綠卡的配額有限，所以需要排隊等候。

中國大陸出生的申請人，在140表格（即證明雇主為外國工人提供工作機會）獲移民局審核通過後，會拿到「優先日」，也就是PD（Priority Day），申請人算是正式進入排期，而通常職業移民等待時間最長的就是這一階段。移民局2023年8月8日公布的9月排期顯示，EB2、EB3的優先日分別到2019年7月和9月。換句話說，2019年7月和9月的申請人，需要排隊4年才有名額拿綠卡。再加上申請過程中，移民局審核文件往往曠日持久，因此實際獲得綠卡的時間，要遠比4年長。

2019年的中國大陸申請人，大約要排隊4年；如果是2023年開始申請綠卡，排隊要多久？根據美國移民局2023年3月發布的數字，中國大陸的申請人，140表格獲通過的EB2有3萬2279人，EB3有1萬4557人，加起來共有4萬6836人。而這4萬多的申請人，可能會帶有配偶和子女，保守估計又會占據1萬的EB2、3綠卡名額。而中國大陸申請人每年從EB2、EB3分別可以拿到2803個配額，加起來總共5608。正在等候的申請人除以每年的配額，大約需要10年，才能消化完消化完目前EB2、EB3的庫存。

換句話說，倘若移民政策沒有大的改動，通過EB2、EB3職業移民獲得綠卡，2023年開始申請的中國大陸申請人，至少要等10年才能拿到綠卡。

其實讓想要留美的中國留學生「崩潰」的不只10年排期，還有歷史新低的工作簽證H1B 中籤率。H1B工作簽證，是拿到綠卡前，維持可以工作的合法身分的最佳途經。許多職業移民申請者，都會先拿到H1B工作簽證，再著手開始綠卡申請。根據美國移民局發布的數據，2023年H1B中籤率僅為14.6%；雖然今年有第二次抽籤的「海底撈」，但綜合中籤率仍然很低。本報曾報導，有華人6次參與H1B抽籤都未中籤。

南加州移民律師許俊良指出，根據目前的數據估算，消化完積案，確實需要差不多十年。不過他還是對未來職業移民道路有信心。他分析，四、五年前，國會通過法案，允許將其他移民類別沒用完的綠卡配額，分給EB2與EB3，排期曾大幅度前進。不過這些配額，未必每年都有。

至於未來是否還會有未用的綠卡名額分配給EB2與EB3。許俊良表示，目前不好說。不過面對越來越長的排期，他認為美國政府有可能會採取措施，而移民局近期也有動作。例如嚴查H1B抽籤濫用、部分綠卡申請免面試等。而未來美國的留學生數量、經濟形勢等也會發生變化，綠卡的需求受其影響，排期長短也會發生變化。

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