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LA房屋中位價達97萬 較疫前增3成 直追舊金山、聖荷西

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯地區房屋中位價逼近百萬元大關。（美聯社）
洛杉磯地區房屋中位價逼近百萬元大關。（美聯社）

房地產業者Zillow的最新報告指出，截至2023年6月30日，洛杉磯地區的房屋中位價已達97萬5333元，比新冠疫前增加了30%。灣區的城市，舊金山與聖荷西的房屋中位價早已突破百萬元，種種事實一再凸顯加州居大不易的關鍵就在買房難。

洛杉磯以外的地區，寇恩縣（Kern County）、帝國縣（Imperial County）、杜拉瑞縣（Tulare County）確實可以找到40萬元以下的房子，但代價是長程通勤，很多低收入者，甚至一周只回家兩三天。

加州人口外流已經不是新聞了，但是新冠疫情的來臨，使許多人可以遠距工作，外移人數開始大增。聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）與數據業者IPUMS的調查發現，加州人2021年外移的數量較2012年多了80%，因為德州等地的房價更低，他們更有可能找到負擔的起的房子。

政界當然希望留人，畢竟加州已經因為人口外移而少了一席聯邦眾議員，這股趨勢不逆轉，還可能再丟一席。州長紐森2022年底推出Assembly Bill 2011與Senate Bill 6，增加中低收入戶的可負擔住宅，不過這項政策實屬三年之艾，真要見效恐怕還要等很多年。另外，加州參議員威善高（Scott Wiener）本會期也提出了Senate Bill 423希望緩解住房問題，不過實效仍待觀察。

加州 低收入 洛杉磯

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