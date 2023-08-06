泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

泰勒絲全美演唱瘋狂吸粉，到哪個城市都吸引上萬歌名朝聖，帶動一波泰勒絲演場會經濟。（Getty Images）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）演場會讓洛城歌迷瘋狂，官價票一搶而空，許多歌迷轉向二手票市場，花費上千元買一張「山頂票」，但二手票市場布滿陷阱，不少華人 也遭坑，損失不小。

泰勒絲8月3日起在洛杉磯 縣英格伍（Inglewood）的SoFi體育館（SoFi Stadium）連開六場演唱會，在二手門票網站公司Vivid Seats、StubHub上可以看到，二手票價著實驚人，距離舞台最遠區域的「山頂票」，在網站上都標價上千元，甚至還有人掛出1萬8796元的天價，就連舞台背後、標記著「有線視野」的位子，也都要500元以上，加上票務網站的手續費，實在是一筆不小的開支。而許多忠實粉絲為了購買二手票，不經意地掉入了騙子的陷阱。

加州 華人小劉通過Instagram購買了一張泰勒絲門票，對方聲稱自己在Ticketmaster買票，轉錢之後將收到Ticketmaster的轉票郵件。小劉沒多想轉了錢，之後也確實收到了所謂的Ticketmaster確認轉票郵件，郵件內容看似無異，但仔細一看，該封郵件發件人最後的網址是envy.net，小劉這才意識到自己被騙了。許多網友在下面留言表示，Instagram和Facebook上許多出售泰勒絲二手票的，用的都是這個招數，大多數都是騙子。

另一位在洛杉磯讀暑校的學生vivi，由於二手門票網站售價太高轉向「小紅書」，一個「黃牛」看到她的發帖聯繫她，並表示座位為2XX的票價只需要8500元人民幣（約1200美元），這類位置的票價在社交平台上大多在2000美元左右。vivi就和他成交，之後對方還以換匯為由，讓她再次轉了2萬人民幣，最後人間蒸發，vivi因此損失了約4000美元。

這類來自社交平台的二手票騙局不在少數，到目前為止，BBB Scam Tracker已收到約30起涉及泰勒絲演唱會門票的報告，通常招數就是：

騙子在社交平台發帖出售門票，當買家向賣家發送消息時，賣家承諾會提供優惠，並要求使用 Zelle、Venmo或類似方式付款，但買家匯款後，對方再也沒有消息了。