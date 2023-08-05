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阿罕布拉學區教委會 2華生出任代表

記者王若然／阿罕布拉報導
王思霆（右三）和曹齢（前排中間藍色花裙）出席今年6月的教委會議。（圖：阿罕布拉聯合學區提供）
王思霆（右三）和曹齢（前排中間藍色花裙）出席今年6月的教委會議。（圖：阿罕布拉聯合學區提供）

阿罕布拉聯合學區（Alhambra Unified School District）教委會將迎來第一位學生代表。高中華裔學生王思霆（Justin Wang）和曹齡（Kaitlyn Cao）分別成為該校區學生代表以及學生代表替補（alternate）。兩人將在8月8日在加州眾議員方樹強的主持下宣誓就職。

學區教委決策層加入學生代表在該校區歷史上第一次。該學區教育總監Denise Jaramillo博士表示，當代的學生有很多想法，將學生代表加入教委隊伍，可以讓學生的想法更好地傳達，對學生而言也有益處，可以讓他們看到教委決策的思路和複雜性。她說，學區一直想要讓學生意見以一種更正式的形式在決策層得以表達。如今這個時候是正好的時機。

阿罕布拉高中學生王思霆將出任學區學生教委。（圖：阿罕布拉聯合學區提供）
阿罕布拉高中學生王思霆將出任學區學生教委。（圖：阿罕布拉聯合學區提供）

王思霆是阿罕布拉高中學生，曹齢是Mark Keppel高中的學生。兩人分別是校區學生咨詢委員會（Student’s Advisory Council）的主席與副主席。他們在校區學生咨詢委員會的職位是由學生票選出來的。而學區學生教委和替補教委則是由學生咨詢委員會的九位成員票選出來的。學生咨詢委員會由該學區三所高中每個年級的一個代表組成。8月底，該委員會將迎來三位九年級新生代表，屆時將由12人組成。

學生教委和學生替補教委的區別在於，當學生教委有事不在場時，學生替補教委將出席。學生教委將出席每次的教委例會，審閱資料，提出意見。不過他們的投票只是建議性的，沒有法律效力。此外，學生代表也不能參加教委會閉門會議，且任期為一年。

王思霆和曹齢在校表現都十分亮眼，王思霆是阿罕布拉高中數學工程科學成就俱樂部（MESA）的主席，他起初為該俱樂部的一名學生代表，通過努力晉升為主席，該俱樂部有180多名成員。今年4月，他從3000多份論文中脫穎而出，獲得了第四屆紐約時報STEM論文比賽大獎，他的獲獎論文為「大自然對塑料污染的解決辦法：臘蟲的奇特力量。」

曹齢在領導和公共演講領域有亮眼表現，她致力於學生權益的提升，是阿罕布拉聯合學區「平等、多元、開放小隊」的聯合執行人（co-facilitator）。她也分別擔任過Mark Keppel高中校區委員會的主席、副主席。

當選為學區教委會學生代表，王思霆希望能夠更好地將學生的想法傳遞出去，為每個學生創造平等、多元的學習環境，並提升校園環保的穩定性。曹齢則希望通過該職位，更好地將學生和領導層連接。她說，與整個學區的人員一起工作，可以創造更具有影響力的改變。

Mark Keppel高中生曹齢將出任學區學生教委替補。（圖：阿罕布拉聯合學區提...
Mark Keppel高中生曹齢將出任學區學生教委替補。（圖：阿罕布拉聯合學區提供）

學區 阿罕布拉 教育總監

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