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仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

記者趙健／洛杉磯市報導
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

網路郵件詐騙屢見不鮮，平時酷愛網路購物的華人楊先生近日遇到了新的郵件騙局，透過類似異地登錄帳號發出安全示警郵件騙取個資，詐騙手法極其逼真，讓他幾近上當。

家住洛杉磯的楊先生說，這幾天他正好在外地旅行，路上查看手機郵箱時發現收到由「亞馬遜」（Amazon）公司發來的安全警示郵件，提醒他的用戶帳號被臨時封禁，原因是他的帳戶在洛杉磯以外的地區被人登錄，需要本人驗證以確保安全性。 「我平時使用亞馬遜網購的頻率非常高，這幾天又正好在自駕出行途中，收到這封郵件我完全以為是真的。」

楊先生表示，他當時「幾乎已經」上當了。因為自己經常使用的一些網絡帳號比如Youtube、Google經常會設置安全保護，在異地登錄帳號後都會向楊先生發來驗證身分的提醒，並提供異地登錄時的IP、地點、時間等元素。 

楊先生說：「我本來已經要開始在彈出的頁面裡輸入信息了。幸虧我下意識點擊了一下該網頁左上方的亞馬遜圖標，發現它是點擊不動的—-而一般正規網頁點擊LOGO都會前往該網站首頁。我這才意識到了不對勁，多點幾了其他地方之後發現整個網頁除了填郵箱和密碼，基本其他內容雖然長得和真的一模一樣，但都是點不動的。」

楊先生說，在意識到不對勁後，為了進一步驗證自己的猜測，他隨手輸入了一個瞎編的郵箱和密碼、沒想到頁面依然進行到了下一步，需要分四步驗證楊先生的個人信息。 「我亂編的帳號和密碼都能進行下一步操作，可見他們真正想要的東西還在後面。」

果然，後續該網頁開始「有模有樣」的要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。 「這個騙術確實有點高明，做得非常逼真，有些信息是他根本不在乎也不需要的，但是為了讓你上鉤他們都會一步一步耐心地讓你填寫。到了流程的第三步，才開始讓讓我填寫我的銀行卡號碼、郵編、住址、和卡片上的CVV。」

楊先生表示，他一定要把遇到的這個騙局及時地分享出來，避免更多人上當。 「不得不說他們的郵件和網頁做得都非常逼真。雖然我今天最終識破了他們的騙術，但可以想像，如果今天我比較忙的時候收到這個郵件很有可能就全部填寫了。或換作一個比較粗心的人，或者家裡剛剛學會網購的老人和小孩，我覺得都非常容易受騙。」

楊先生表示，釣魚郵件和網頁做得都非常逼真，讓人很難察覺自己被騙。（受訪人提供）
楊先生表示，釣魚郵件和網頁做得都非常逼真，讓人很難察覺自己被騙。（受訪人提供）

亞馬遜 洛杉磯 詐騙

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