華人指返中遭盤問 海關：美國來的，問題本來就比別人多

近期返美華人表示，在入境中國海關時，邊檢人員的盤問比以往細緻了很多，有些問題令人感到「莫名其妙」。（本報記者/攝影）

隨著後疫情 時代國際旅行全面恢復，許多華人 終於可以返回祖籍國探親。日前，有帶美籍寶寶前往中國的華人發現，邊檢人員的盤問似乎比以往細緻很多，而且有些問題令人感到「莫名其妙」。

南加州 華人王女士近兩年內結婚生子喜事連連，卻因為疫情一直未能回國和親人分享喜悅。這次一家人終於等到機會返回中國，心情非常激動。王女士一家從廈門入境，她表示，過海關時，他和先生出示的是中國護照，而他們的寶寶使用的是美國護照。

本以為持有中國護照入關會非常順利，但王女士回憶，當時海關人員除了盤問一些個人信息外，竟還問他們是不是（中國共產黨）「黨員」。王女士說：「這個問題真的是非常奇怪，為什麼要問我們是不是黨員？」

王女士說，以前他們回國入境時，基本都是直接蓋章放行，幾乎沒有被問過什麼問題，更從來沒有被問過或是聽說過類似的問題。不知道這次是為什麼，她猜測可能與寶寶是美國護照有關。

在王女士被盤問期間，旁邊的赴中旅行團也出現不愉快經歷。王女士說，她旁邊有一群持美國護照的華人旅行團，可能因為在窗口處等待的時間太長，有一位先生開始有點著急的詢問海關人員具體情況。令王女士非常震驚的是，海關的工作人員竟非常直白地對這位男士斥責道：「從美國回來的，問的問題本來就要比別人多一些。」

另一位回中國的夏先生在上海入關時，同樣遇到非常細緻的盤問。夏先生說，當時海關工作人員問他是否長期在美國居住，夏先生給出肯定的答覆。接著，海關工作人員拿起夏先生的身分證在電腦上掃描並且輸入信息。正在夏先生擔心之際，工作人員又開始詢問「你是怎麼拿到綠卡的？」等問題。夏先生說，整個過程持續很長時間，讓他感到非常困惑和擔憂。 「我不明白他們為什麼要花這麼長時間核對各項信息，他們究竟在質疑什麼？」夏先生補充說，海關認真工作可以理解，但還是有種被刁難的感覺。