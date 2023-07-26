中美機票較疫期高數倍 轉機省荷包

某訂票網站上杭州─洛杉磯的機票價格都在萬元人民幣（約1500美元）以上。（取材自訂票網站）

隨著新冠疫情 的逐漸消散和出入境防疫政策的鬆綁，今年的暑假成為了許多華人 回國探親的好時機，然而中美機票居高不下的價格也讓許多華人直呼「太貴」。

相比疫情前，中美航班大量減少且價格也上漲好幾倍。（取材自Unsplash）

相較於疫情前，中美的機票價格上漲了好幾倍，許多華人感嘆，「現在的經濟艙價格在疫情前都可以買公務艙了」。此外，由於直飛的航班少以及價格高，許多華人都選擇在第三國或者地區轉機，甚至有華人為了省錢，轉機三次才能回家，這讓往返中美的路程，顯得更加漫長。

居住在南加地區的吳女士近日從中國大陸返回洛杉磯 ，她表示自己在瀏覽赴美機票時，一直驚呼「這也比疫情前貴太多了」。吳女士從浙江杭州出發前往洛杉磯，由於杭州並沒有直達洛杉磯的航班，她需要前往第三方地區轉機。吳女士表示，轉機耗時很長動輒30多個小時，有些航班還需要中轉兩次，在香港或者台灣轉機，自己還需要辦理相關的證件，非常麻煩。即使是這樣，這些航班機票基本都是一萬元人民幣以上。最終她選擇了中轉廈門的航班，票價為1萬5149元人民幣，也就是約2110美元。她說，在疫情前這樣的中轉航班，僅需要2、3000人民幣，也就是400元美金左右，這樣算下來，機票要比疫情前貴了5倍以上。

吳女士的感嘆並非個例，從北京返回洛杉磯的王先生購買了從北京前往日本，日本中轉台灣，再從台灣飛洛杉磯的機票，如此多中轉站的機票，公務艙需要約4000美元，王先生為此特地辦理了日本簽證，並在日本大阪停留了一晚，除去機票的費用，還有額外住宿和餐食的花銷。

因為價格相對實惠而頗受青睞的中美轉機飛行機票，也推升了熱門中轉地飛美航班的價格。計畫返回台灣的華人陳先生近日在訂機票時，發現近期往返美國和台灣的機票價格特別高，根據票務代理的說法，這是因為許多人在中國大陸赴美時，選擇在台灣轉機，所以帶動了票價的上漲。

不僅赴美路漫漫，高昂的機票價格也讓返中的華人們回鄉之路困難重重。居住在達拉斯（Dallas）的華人王女士選擇在暑期回國探親，為了節省機票錢，她從達拉斯出發，先是前往加拿大蒙特婁（Montreal）轉機，再到達日本東京，之後才到達中國香港，在經歷了15個小時的漫長等待後，她終於從香港飛回了江蘇南京老家。她表示「回趟家實在是太不容易了」，這樣一趟旅程下來，差不多耗費了整整兩天的時間。