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鋰谷沙頓海專題／華人農場主憶當年：這裡曾是全美旅遊勝地

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人羅先生一直在沙頓海旁守護自己農場。（記者啟鉻／攝影）
華人羅先生一直在沙頓海旁守護自己農場。（記者啟鉻／攝影）

沙頓海（Salton Sea）是一個加州休閒度假地區（Salton Sea State Recreation Area ），當年鼎盛時曾吸引全美各地成千上萬遊客光顧。在距離沙頓海不遠的華裔農場主羅得之先生，回憶那時的繁榮盛景，感慨很深，認為昔日時光可能再也看不到。

來自台灣的羅得之夫婦30餘年前在沙頓海岸邊城市麥加市（Mecca）定居，經營農場，養殖觀賞魚，同時農場還有孔雀、山羊、烏雞，種植桑樹、棗樹、椰棗樹、竹子等。他回憶當年沙頓海的旅遊興盛，還有豐富魚產，感嘆如今沙頓海的蕭條

他說，由於科羅拉多河水湧入，河水將海底沉積鹽稀釋，非常適合一些魚類生長，當年這裡魚產非常豐富。在20世紀初的數十年間，這裡成為熱門度假目的地，不少人在岸邊經營度假村、划船、游泳、釣魚及其它水上休閒項目。周邊社區也迅速發展熱絡起來。

羅得之說，他在此經營農場時，雖然沙頓海旅遊熱已經顯示不如以前，但依舊可以看到不少人到這裡度假。農場門前的一條大道直通沙頓海，前往度假的車輛總是絡繹不絕，有的帶著自家的帆船，開著房車，全家老少好不熱鬧，也有不少經營小商品、美食業者，趁人們度假前往沙頓海邊營業。

沙頓海裡那時大黃魚非常多，最大的可以長到數十磅。後來引入立魚繁殖快，也開始多起來，成為大黃魚喜歡的食物。立魚繁殖多了，有的甚至游到與沙頓海連通的溝渠中。羅得之說，他看到商機，就捕捉這些立魚賣給來此釣大黃魚的垂釣愛好者，用作魚餌。當時立魚特別多，一分鐘就可以釣超過六十條。他說，這項副業當時也能補貼一些家用。

後來沙頓海的海水越來越鹹，由於沒有排水口，海水鹽度增加導致魚類和其它生物不適合生存，出現死亡。還有周邊農田灌溉向水中排放化學污染物，水質日益惡化。前來旅遊的人逐漸減少，經營各種遊樂設施的業者離開，眼見旅遊熱冷卻蕭條。當地經濟出現困難。不過雖然沙頓海旅遊熱不再，但附近的棕櫚泉、科奇拉谷地區旅遊一直維持著熱度。

雖然沙頓海的旅遊榮景不再，但羅得之一直堅持自己經營農場。他還表示，他農場用水都是鑽井取水，而且水質非常好，他家平時飲用、煮飯的水都是井水。他的水井深度約700呎，因為這裡的地下水質好，他也不忍離去，一直在沙頓海邊守護自己的農場。

沙頓海當年旅遊繁盛時，各方遊客聚集。（沙頓海歷史保護組織提供）
沙頓海當年旅遊繁盛時，各方遊客聚集。（沙頓海歷史保護組織提供）

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