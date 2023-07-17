非裔搶匪 開車撞人劫包 珠寶店老闆夫婦重傷

監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（圖：讀者提供）

珠寶店亞裔夫婦16日（周日）上午開門營業時禍從天降，非裔 搶匪開車撞人搶走背包，男店主重傷，女店主昏迷不醒。南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino）勝利谷市（Victorville）的Palmdale路14000號街區一處廣場16日早上9時30分發生撞人逃逸和搶劫案。華人 目擊者表示，撞人搶劫前後不過幾秒，場面好嚇人。

目擊的華人店家表示，Victorville Galleria是當地比較熱鬧的商圈，這裡的店鋪大多是早上10時營業，店家通常會在上午9時30分來做準備。16日一早和往常一樣，他來到店裡，突然聽到一聲巨大的「Bang」，他趕緊去外面查看。發現隔壁賣鑽石和珍珠等珠寶的韓裔 夫婦被一輛黑色日產汽車（NISSAN）撞倒在地，車子右邊乘客席下來一名身材瘦小，年齡在20歲左右的非裔男子，直接奔向男店主，搶奪黑色背包後上車逃走。

案發地點是Victorville Galleria停車場。（圖：讀者提供）

目擊本案的華人表示，僅僅幾秒，嫌犯就完成做案並逃跑，實在太嚇人。華人目擊者隨後跑去詢問男店主發生什麼時，對方說：「他搶了我的東西。」監控錄像顯示，這對韓裔夫婦準備開門營業時，搶匪開著車子直接撞向他們。男女店主均被汽車撞倒，男店主的鞋子掉落，女店主則是趴在地上起不來。兩名受害者都已送醫，男店主雖然清醒但不能動，女店主處於昏迷狀態；兩人都是50來歲的年紀，平時兢兢業業，沒想到禍從天降。