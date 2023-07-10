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亞馬遜會員日11日起跑 43吋4K電視99元

記者張宏／洛杉磯報導
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

被稱為「年中亞馬遜黑五」的亞馬遜Prime Day會員日將於11日0時到12日24時開跑，這是亞馬遜為其會員推出的專屬促銷活動，原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。此，對非會員或部分老會員有免費一個月的會員試用，可在活動期間享受價格直降或優惠的福利

會員日買亞馬遜自己產品是最划算的，亞馬遜今年5月推出的緊湊型智能音箱Echo Pop，在會員日首次開售，現價只要17.99元，比原價少一半以上。Amazon Fire TV 43吋 Omni Series 4K UHD智能電視，4K超高清，原價399元，Prime可享受專屬邀請優惠，在Prime Day當天檢查電子郵件邀請，包含在會員日活動期間有效的唯一鏈接，就可以99元購入。亞馬遜的 Ring Video doorbells也是一半折扣，原價60元，現價30元。此外，亞馬遜上獲得54萬2956條評論，打分4.7星的亞馬遜智能插頭，現在半價優惠只要12.99元。

華人李小姐說，去年的禮卡搞得她暈頭轉向，不過買的winner洗衣凝珠是真的好價，今年還買。但也有民眾認為，會員日不如從前。一名網友表示，幾年前會員日是真划算，10元左右搶的運動鞋還在穿，就是樣式普通，這麼便宜的單品現在不多了。也有人吐槽亞馬遜，先漲價再打折，會員日相當是後院清倉促銷。

會員日之前可做的準備包括：Prime會員可提前購禮卡滿50元送5元，可在會員日當天、也可在之後使用，5元優惠使用至8月25日截止。會員如使用Amazon Photos備份照片，還可免費領15元的亞馬遜信用分（Amazon credit）。優惠將在激活備份後七天內發至郵箱，使用截止日7月12日。

此外，部分會員7月20日前每日登入打卡，累計5次即可免費領亞馬遜信用分$5。受邀用戶添加支付卡進帳戶，可免費領$5 Amazon credit。受邀用戶設置Venmo為默認支付帳戶，可免費領$5。非會員用戶可立即點擊Prime會員免費體驗一個月 ；學生（edu郵箱或認證）可享受免費6個月會員試用。

還有銀行卡的優惠，大通持卡用戶結帳時使用1點大通積分，至多享受$60優惠；Amex會員積分結帳優惠，可享額外折扣；Discover持卡用戶福利滿$20.01減20， 需要使用折扣碼23DISCOVERPD。

亞馬遜 Amazon 福利

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