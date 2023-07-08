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三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

編譯胡立宗／綜合報導
三大樂透彩金超過11億元，Powerball頭獎達6億1500萬元。（美聯社）
三大樂透彩金超過11億元，Powerball頭獎達6億1500萬元。（美聯社）

加州彩券局（California Lottery）7日宣布，三大樂透的累積彩金這個周末已達11億3900萬元，來自Mega Millions（兆彩）的頭獎4億5000萬元，Powerball（勁球）頭獎6億1500萬元，與Super Lotto Plus（超勁樂透）的7400萬元。

加州彩券局強調，不論是不是加州州民買到大獎，加州的公共教育體系都是「贏家」，因為大家的踴躍購買，已經為公校提供近1億5000萬元的經費。

Mega Millions 7日晚間開獎，每張要價2元。Powerball 8日開獎，每張2元。Super Lotto 8日開獎，每張則為1元。彩券代購仍有風險，最好還是自己到實體店購買，California Lottery網站則會第一時間公開獎號。

如果不知道該選什麼號碼的人，不妨參考一下三個網站：第一是加州彩券局的「Lucky Numbers」專頁，calottery.com/lucky-numbers，查看自己的幸運號碼在過去五年間的中獎次數。

心中沒有特別喜歡的號碼時，則可以參考USA Mega（usamega.com）與Lotto Numbers（lottonumbers.com/california-superlotto/common-numbers），看看那些號碼的中獎次數最多。

KTLA指出，加州的獎號分析資料庫是2327次開獎，全美的則是最近100次開獎的匯總。Super Lotto的前五大熱門號碼為「15」（278次）、「6」（276次）、「25」（271次）、「34」（271次）、「13」（270次）。

Mega Millions普通號的前五大為「7」（16次）、「38」（13次）、「64」（12次），「3」（11次）、「40」（11次）。特別號Mega Ball部分，「24」（8次）、「18」（7次）、「4」（6次）、「17」（6次）、「1」（5次）。

Powerball的普通號前五名為，「39」（15次）、「37」（14次）、「63」（14次）、「36」（13次）、「61」（13次）。特別號則為「18」（7次）、「4」（6次）、「26」（6次）、「5」（5次）、「7」（5次）。

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