遊民中心安置引爆口水戰 方孝偉批洛縣政委蘇麗絲傲慢

哈岡居民之前抗議洛杉磯縣政府草率在當地建設永久性遊民中心。（本報資料照片）

哈仙達岡第七街村Motel 6永久遊民 中心改造項目引發官民對立，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）回應稱「我們本以為這是解決居民困擾的建設性對話，結果卻變成了一場大喊大叫的比賽，反對者和抗議者威脅和騷擾我的員工」，哈岡華人協會會長方孝偉律師反駁，縣政委員不僅不誠心傾聽民意，「態度更像皇帝一樣傲慢」。

方孝偉表示，蘇麗絲在聲明中首先說抗議民眾中有不少人反對政府幫助遊民計畫，有部分人則是反同性戀 者，「這兩個標籤是對大眾嚴重的誤導」。他表示，過去50年，哈岡民眾先後舉行了5次抗議遊行，但大家從來沒有提過同性戀的事情；相反，5次遊行抗議的主題，都是抗議洛縣第一區在哈岡設立的永久移民中心離學校太近，離社區太近，離高速公路太近，對社區安全和居民生活品質造成潛在的負面影響。

「或許是她本人想得太多，或許她得到的訊息不準確，總之這兩個帽子是嚴重的誤導，不公正，不客觀，不是事實」。方孝偉表示，哈岡居民瞭解和理解現在加州政府和地方聯手在全州推動Homekey項目，但問題是政府在這方面預算非常充裕，而且沒有時間的緊迫性，政府完全可以很從容地把事情做好，將對現有社區和住家的影響減少到最小，比方說大量長期空置的辦公區和倉庫，離現有居民區較遠，對現有社區影響較小，都可以改造利用，政府爲什麽視而不見？

方孝偉表示，蘇麗絲稱她的工作人員在市民公聽會上遭到辱罵，完全是因為她的工作人員在公聽會上沒有耐心聽民眾的意見，導致大家無法忍受他們自說自話。他表示，哈岡人的住家和身家性命都在這裡，政府如此草率做事情，政府工作人員一副事不關己的樣子，反倒說大家提意見是辱罵他們冒犯他們，全無真誠服務之心。

方孝偉表示，到現在為止，哈岡居民向政府提出了他們對在當地改建永久性遊民中心計劃所看到的問題，並要求政府做出補強計劃，但沒有得到應有的回應。現在的情況依然是各說各話，一方面是抗議民眾越來越多，另一方面是縣政府說土地自由使用等等已經獲得豁免，隨時可以開工。

按縣政府計劃，哈岡的遊民中心工程7月開始動工，2024年11月完工。方孝偉表示，現在看來動工是擋不住了，但抗議的民眾們希望在工程拿到使用執照前可以採取法律行動。