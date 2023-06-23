南加5月房市續強 獨立屋價量齊揚

最新房地產數據顯示南加房市復甦，房價環比上漲。(取材自Pixabay)

加州 地產經紀協會（California Association of Realtors）20日發布的數據顯示，南加地區，5月份房屋市場續強，獨立屋價格和銷售量與上月相比均為上漲，價量齊揚。

加州房屋銷售量已升至近八個月來的最高水平，房價 中位價也已連續第二個月超過80萬美元。報告顯示，經季節因素調整後，5月加州獨立屋年化銷售量增加至28萬9460套，與4月的數值相比增長了9.8%，但仍比去年同期下降23.6%。與此同時，全州房價中位數在5月漲至83萬6110 美元，比上月高出3%，但仍比去年同期下跌6.4%。

在南加州地區，5月各地房屋價格較上月均有所上漲。范杜拉縣房價以4.5%的漲幅位居首位；橙縣和河濱縣分別上漲2.6%和2.3%，聖伯納汀諾縣上漲1.1%。不過，與去年同期相比，房屋價格和經季節因素調整後的年化銷售量仍處下跌狀態，但跌幅已明顯縮小，其中范杜拉縣的房價已趕超去年同期水平。

從全州來看，房地產 市場在5月份出現反彈，4月至5月期間有33個縣的房價中位價有所上漲，其中四個縣的環比漲幅超過10%。報告指出，加州房地產市場正在趨穩，甚至出現改善的跡象，近一半的房屋售價高於要價，越來越少的賣家願意降低掛牌價格。同時，上市房屋平均在兩週內就可進入有買方出價獲得賣方同意，而今年年初時則需超過30天。

儘管抵押貸款利率自5月中旬以來大幅上升，並於5月底達到近六個月來的最高點，但5月份的待售房屋數量保持穩定，僅比上月小幅下降約2%。預計加州房地產市場6月份成交量將達到27萬5000套。

報告指出，雖然5月份加州房屋銷售強勁增長，但預計不會出現快速復甦，因為已鎖定低利率的潛在賣家不會選擇在當下這個節點出售房屋，這使得庫存極度緊張。也由於待售房屋短缺，預計未來幾個月房價還將繼續逐月上漲。即使購房者需求減少的情況下，加州的購房者數量仍然多於可供購買的房屋數量。