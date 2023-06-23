我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

南加5月房市續強 獨立屋價量齊揚

記者趙健／洛杉磯市報導
最新房地產數據顯示南加房市復甦，房價環比上漲。(取材自Pixabay)
最新房地產數據顯示南加房市復甦，房價環比上漲。(取材自Pixabay)

加州地產經紀協會（California Association of Realtors）20日發布的數據顯示，南加地區，5月份房屋市場續強，獨立屋價格和銷售量與上月相比均為上漲，價量齊揚。

加州房屋銷售量已升至近八個月來的最高水平，房價中位價也已連續第二個月超過80萬美元。報告顯示，經季節因素調整後，5月加州獨立屋年化銷售量增加至28萬9460套，與4月的數值相比增長了9.8%，但仍比去年同期下降23.6%。與此同時，全州房價中位數在5月漲至83萬6110 美元，比上月高出3%，但仍比去年同期下跌6.4%。

在南加州地區，5月各地房屋價格較上月均有所上漲。范杜拉縣房價以4.5%的漲幅位居首位；橙縣和河濱縣分別上漲2.6%和2.3%，聖伯納汀諾縣上漲1.1%。不過，與去年同期相比，房屋價格和經季節因素調整後的年化銷售量仍處下跌狀態，但跌幅已明顯縮小，其中范杜拉縣的房價已趕超去年同期水平。

從全州來看，房地產市場在5月份出現反彈，4月至5月期間有33個縣的房價中位價有所上漲，其中四個縣的環比漲幅超過10%。報告指出，加州房地產市場正在趨穩，甚至出現改善的跡象，近一半的房屋售價高於要價，越來越少的賣家願意降低掛牌價格。同時，上市房屋平均在兩週內就可進入有買方出價獲得賣方同意，而今年年初時則需超過30天。

儘管抵押貸款利率自5月中旬以來大幅上升，並於5月底達到近六個月來的最高點，但5月份的待售房屋數量保持穩定，僅比上月小幅下降約2%。預計加州房地產市場6月份成交量將達到27萬5000套。

報告指出，雖然5月份加州房屋銷售強勁增長，但預計不會出現快速復甦，因為已鎖定低利率的潛在賣家不會選擇在當下這個節點出售房屋，這使得庫存極度緊張。也由於待售房屋短缺，預計未來幾個月房價還將繼續逐月上漲。即使購房者需求減少的情況下，加州的購房者數量仍然多於可供購買的房屋數量。

加州 房價 房地產

上一則

洛縣縣屬地最低時薪上調至16.9元 多市發布通知

延伸閱讀

饒影凡選州參議員籌款會 400嘉賓到場支持

饒影凡選州參議員籌款會 400嘉賓到場支持
全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

眾院共和黨通過「申誡」謝安達 民主黨議員對麥卡錫喊「可恥」

眾院共和黨通過「申誡」謝安達 民主黨議員對麥卡錫喊「可恥」
電子車牌安裝合法化 用途多元

電子車牌安裝合法化 用途多元
農業部批准人造雞肉上市 加州2公司獲准

農業部批准人造雞肉上市 加州2公司獲准
車牌字母數字 隱含車主喜好訊息

車牌字母數字 隱含車主喜好訊息

熱門新聞

兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶