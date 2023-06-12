檢舉逃漏稅可申領獎金 最高獲追回款3成

民眾可透過211表格檢舉大額稅務違規行為，並申領舉報獎金。（取材自國稅局）

許多人可能並不熟悉，美國國稅局 （IRS ）設有檢舉人獎勵機制，鼓勵民眾舉報大額的不合規納稅行為。檢舉人可透過「211表格」進行舉報並申領檢舉獎金，最高可獲得被追回稅款30%的獎勵。

成立於2006年的檢舉者辦公室（Whistleblower Office），是國稅局為處理稅務欺詐和逃漏稅舉報事宜專門設立的部門。該部門通過發放檢舉獎金的方式，鼓勵人們舉報涉及大額稅款的稅務違規行為，包括個人或企業逃漏稅、偷漏稅款、虛報收入、非法稅務避稅方案等。不過，舉報者所提供的信息須符合一定的條件：與一宗案件有關時，有爭議的稅款、罰款、利息、附加稅和額外收益合計超過200萬美元；與個人納稅人有關時，該納稅人在至少一個稅年中的總收入超過20萬美元。

該機制自設立以來，幫助美國追回了大量稅款。國稅局檢舉者辦公室2021財年報告指出，自2007年以來，國稅局已向檢舉人支付了總金額超過10億5000萬美元的獎勵，並成功收回63億9000萬美元的稅款。在2021財年裡，檢舉者辦公室的舉報數量同比增長55％，是該計畫實施以來舉報數量的第二高峰，結案數量也增加13％。

想要檢舉的民眾可透過「211表格」（全稱為Application for Award for Original Information），舉報稅 務欺詐和逃漏稅行為。檢舉者辦公室在收到表格後，會對舉報信息進行審核和評估，並確定最終發放給舉報者的獎金數目。

據國稅局網站介紹，舉報獎金的百分比取決於多個因素，但通常在15%至30%之間，該百分比是根據舉報者所提供的信息所產生的追回款確定的。一般來說，基於公共信息的舉報，或者當檢舉人的舉報導致不合規行動時，獎勵百分比會降低。此外，只有在被舉報的納稅人無法再提出申訴，或以其他方式追回款項時，獎勵才會發放。

「211表格」是檢舉者辦公室提供的一種特殊表格，舉報者可以通過該表格填寫，並提供關於稅務欺詐行為的關鍵信息，例如被舉報人的身分、涉及的稅款數額、稅務欺詐的具體細節等。在填寫表格211時，需要準備的信息主要包括：舉報者的個人信息，包括姓名、地址、聯繫方式等；被舉報人的身分和詳細信息；有關被舉報人稅務欺詐的詳細信息，包括涉及的稅款數額、稅款逃漏的方式、可能的證據等；支持敘述的相關證據，例如帳簿和紀錄副本、分類帳頁、收據、銀行紀錄、合同、電子郵件以及資產所在位置。