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洛市高地公園神秘外送二度出現 食物不請自來

編譯胡立宗／綜合報導
高地公園居民5月底又開始收到不明外送食物。（取材自KTLA／居民Richard Kulchar拍攝）
高地公園居民5月底又開始收到不明外送食物。（取材自KTLA／居民Richard Kulchar拍攝）

洛杉磯市高地公園（Highland Park）2023年初才因為不明來源的Uber Eats外送而成為新聞話題，神秘外送好不容易在3月停了，但居民向KTLA抱怨，5月底、6月初又開始收到不明外送，而且頻率比上一波還密集，不但每天來，有時從早到晚收個不停，家裡都是星巴克麥當勞

居民Richie Kulchar說，他收到的主要是星巴克的拿鐵，與麥當勞的漢堡，「復發」時間是5月底。隔鄰的Caroline Aguirre則是收到肯德基，多半是薯條，6月初開始。這些外送餐點都已經付過錢，但居民深受其擾，Richie Kulchar還一度在門口貼標示，要外送員不要再把食物放在他家門口。

居民並未點過這些食物，也沒付過一毛，有的人連Uber Eats帳號都沒有，但是不請自來的食物一直往家門堆，居民有的覺得是Uber Eats的宣傳手法，有些人則擔心是詐騙，只要騙到個資一次，麻煩就會一直來。Uber表示他們已經知道高地公園的事件，並且封鎖了相關帳號，但是目前尚未發現釣魚詐騙的跡象，也不太像宣傳活動，Uber將與警方持續配合。

住在Avenue 50的Richie Kulchar說，第一批不明外送從今年2月開始出現，一直到3月底都沒停過，4月與5月歇停了一陣，沒想到5月底又開始出現，而且每天都有，甚至還有一天來五次、兩天共13筆訂單。轉過街角的Caroline Aguirre家則是天天收到肯德基，多數都是肯德基爺爺（Colonel Sanders）的薯條。

肯德基 星巴克 麥當勞

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